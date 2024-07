Jordi Sans (PSC), nou alcalde dels Pallaresos després de la moció de censura amb SOM

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de l’Ajuntament dels Pallaresos ha aprovat aquest dilluns al migdia per majoria absoluta la moció de censura impulsada per SOM Pallaresos i el PSC per desbancar de l’alcaldia Xavier Marcos (Independents dels Pallaresos - FIC).

Així, el socialista Jordi Sans assumeix el càrrec, que traspassarà a la republicana Maria Grau (SOM Pallaresos – Acord Municipal) en el tram final de la legislatura. Fins ara, FIC i SOM governaven conjuntament.

La moció ha tingut sis vots favorables (tres de SOM i tres del PSC) i cinc en contra (tres de FIC, un de Junts i un del PP). Els impulsors del canvi van apuntar en un comunicat que impulsaven la votació per a «redirigir el rumb del municipi i encarar el futur amb optimisme i renovades energies».

