El XIII Sopar Solidari de la Fundació PortAventura aconsegueix 125.391 euros

Més de 1.200 persones es van reunir dijous al vespre al PortAventura Convention Centre per celebrar la 13a edició del Sopar Solidari anual organitzat per la Fundació PortAventura, que va recaptar 125.391 euros.

Els fons es destinaran, a parts iguals, a impulsar els projectes de dues entitats locals de la província de Tarragona: Fundació Casa Sant Josep (Xarxa Santa Tecla) i Centre de Formació Permanent URV, i al projecte Dreams Village de la Fundació PortAventura.

Sota el lema Somiem per un futur millor, Ramón Marsal, president de la Fundació PortAventura, va entregar personalment els fons recaptats. Marsal ha emfatitzat la importància d'aquest esdeveniment, destacant que «és una oportunitat per reflexionar sobre l'impacte que junts podem aconseguir en les nostres comunitats contribuint a projectes amb alt impacte social amb la finalitat de construir un futur més just, equitatiu i ple d'oportunitats per a tothom». També ha tingut paraules d'agraïment per als convidats, socis i empreses col·laboradores i voluntaris «el compromís i suport dels quals fan possible la nostra missió».

El Centre de Formació Permanent de la Universitat Rovira i Virgili compta amb dos projectes clau: INSERLAB i AMB-ÈXIT-ED. D'una banda, INSERLAB se centra en la inclusió educativa i la reducció de les desigualtats socials, ajudant a joves amb discapacitat intel·lectual, trastorns del desenvolupament i autisme a superar barreres laborals mitjançant formació adaptada.

AMB-ÈXIT-ED aborda les necessitats educatives i socials de joves extutelats, proporcionant suport acadèmic i recursos perquè completin l'educació superior, millorant les seves oportunitats laborals i socials. Els fons recaptats per la Fundació PortAventura permetran millorar la inclusió i oportunitats per a aquests joves vulnerables, promovent una societat més justa i equitativa.

Per la seva part, la Fundació Casa Sant Josep, gestionada per la Xarxa Santa Tecla, porta més d'un segle acollint infants i adolescents en situació de risc o desprotecció. El nou projecte de l'entitat proposa crear un entorn acollidor dins del CRAE Sant Josep, similar a una llar, per treballar amb famílies separades i facilitar la possible reunificació familiar. En aquest espai, es potenciaran les capacitats parentals i es proporcionaran eines per abordar les causes de la separació.

A més de donar suport a aquestes entitats, els fons també es destinaran al projecte PortAventura Dreams Village, per continuar rebent famílies i oferir-los una experiència única. El projecte social ofereix una estada gratuïta d'una setmana a famílies amb nens i nenes que pateixen malalties greus. Recentment ha estat ampliat amb quatre noves cases, disposant-ne d’aquesta manera d’un total de deu. Dreams Village podrà ara rebre més de 400 famílies de tot Espanya cada any, augmentant significativament el seu abast i impacte positiu en la recuperació emocional dels nens.

Els tres projectes comparteixen l'objectiu comú de millorar la qualitat de vida d’infants i adolescents en situació de vulnerabilitat per aconseguir un impacte positiu en la societat, un compromís totalment alineat amb el propòsit de la Fundació PortAventura.

