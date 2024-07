La promoció de PortAventura World que et permet passar un dia més al parc gratis

PortAventura World ha llançat una oferta que cap amant de la diversió no pot perdre’s. Aquest complex, format pels parcs temàtics PortAventura Park i Ferrari Land, així com pel parc aquàtic PortAventura Caribe Aquatic Park, brinda l’oportunitat d’obtenir un dia extra gratis amb la compra d’una entrada multidia.

La promoció, vàlida fins aquest diumenge 28 de juliol, permet comprar una entrada per a 2 o 3 dies a PortAventura World i sumar un dia més sense cost addicional. Per aprofitar aquesta oferta, només cal adquirir l’entrada en la pàgina web del parc i utilitzar el codi de descompte '1DIAGRATIS'. Amb aquesta promoció es pot visitar el parc fins el 6 de gener de 2025.

Dues opcions d’entrada multidia

PortAventura World t’ofereix dues opcions d’entrada multidia perquè puguis escollir la que millor s’adapti a les teves preferències:

1. Entrada de 2 dies, 2 parcs: Amb aquesta opció, tindràs accés a PortAventura Park i Ferrari Land el mateix dia, més un altre accés d’1 dia a PortAventura Park. Així, podràs gaudir de més de 40 atraccions inspirades en diferents llocs del món i submergir-te en l’emoció de la Fórmula 1.

2. Entrada de 2 dies, 3 parcs: Si esculls aquesta alternativa, podràs accedir a Caribe Aquatic Park i Ferrari Land el mateix dia, més un altre accés d’1 dia a PortAventura Park. D’aquesta manera, combinaràs la diversió aquàtica amb més de 16 atraccions i piscines, juntament amb l’adrenalina dels parcs temàtics.

Un món de diversió t’espera

Amb un dia extra gratis, tindràs més temps per gaudir de les atraccions més trepidants de PortAventura World, com Shambhala o Furius Baco, i assistir a espectacles únics una vegada i una altra per no perdre’t ni un detall. A més, podràs explorar a fons les cinc àrees temàtiques de PortAventura Park, que et transportaran a diferents racons del planeta.

Resum de l’oferta

- Compra una entrada multidia per a PortAventura World i gaudeix d'un dia extra gratis.

- Utilitza el codi '1DIAGRATIS' en adquirir la teva entrada al web del parc.

- Promoció vàlida fins el diumenge 28 de juliol de 2024.

- Una vegada obtinguda la promoció, podràs visitar PortAventura fins el 6 de gener de 2025.

PortAventura, un dels millors parcs del món

PortAventura World, situat a Tarragona, Espanya, és un dels complexos de lleure més grans i visitats d’Europa. La seva oferta inclou PortAventura Park, un parc temàtic amb més de 40 atraccions, espectacles i àrees temàtiques; Ferrari Land, un parc dedicat al món de la Fórmula 1; i PortAventura Caribe Aquatic Park, un parc aquàtic amb atraccions per a tota la família.

A més, el parc ha rebut nombrosos premis i reconeixements per la qualitat de les seves instal·lacions i serveis, consolidant-se com un referent al sector de l’entreteniment familiar

