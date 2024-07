El ple de l'Ajuntament de Constantí aprova el Compte General de l'exercici 2023

El ple de l'Ajuntament de Constantí ha aprovat el Compte General de la Corporació corresponent a l'exercici 2023. Aquest ha estat un dels punts més destacats de la sessió ordinària que s'ha celebrat aquest dijous 25 de juliol.

El passat 30 de maig, la Comissió Especial de Comptes ja va dictaminar favorablement el Compte General corresponent a 2023. L'exercici es va tancar amb un Romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 1.107.518,44 euros. Cal recordar que al 2022, el romanent va ser de 988.000 euros i al 2021 va ser de 891.000 euros. La proposta va ser aprovada amb els vots favorables dels regidors del PSC i les abstencions d’ERC i VOX.

Un altre dels punts destacats del ple va ser l'aprovació de l’augment retributiu als empleats públics de l’Ajuntament de Constantí per a l’any 2024, en aplicació del Reial Decret 4/2024.

A més, es van aprovar diferents convenis de col·laboració entre l’Ajuntament de Constantí i el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) per a la realització de pràctiques professionals no laborals per a un seguit d'alumnes del Curs de Dinamització de Lleure educatiu infantil i juvenil de l'Escola d’Adults Municipal, que han finalitat satisfactòriament el certificat de professionalitat.

El ple també va aprovar la declaració d’obra d’especial interès per a l’aplicació de la bonificació del 95% en la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres en la llicència per a la reforma dels dispositius de recollida d'efluents al centre de Mas Bové a Constantí.

Et pot interessar