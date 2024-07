El litoral de la central nuclear Vandellòs II compta amb una comunitat natural saludable

Un estudi de vigilància ambiental del litoral, realitzat per Tecnoambiente, ha demostrat que l'entorn marí proper a la central nuclear Vandellòs II és molt ric i saludable i que no compta amb cap tipus de contaminació.

Aquest darrer estudi va ser realitzat mitjançant campanyes de mostreig dutes a terme a l'agost i novembre de 2023 amb l'objectiu de monitoritzar els paràmetres ambientals més rellevants de l'entorn i així poder disposar d'instruments efectius per a la presa de decisions que puguin tenir efectes significatius per al medi ambient.

La zona d’estudi va abastar una franja litoral de 3 km per 1 km mar endins i una profunditat màxima de 30 metres. En ella, es va caracteritzar tant la biodiversitat existent com el medi físic sobre el qual aquesta s'assenta (columna d'aigua i sediments) utilitzant diferents metodologies com les preses de mostres, els comptatges in situ, les filmacions submarines, les inspeccions puntuals amb bussos, les determinacions taxonòmiques al laboratori, les determinacions específiques sobre les praderies o la cartografia digital en detall.

En termes de biodiversitat, la praderia de posidònia oceànica és el valor ecològic més rellevant de la zona, ja que ocupa més del 35% de l'àrea analitzada. Respecte a mostrejos anteriors, s'indica un augment moderat de la densitat de feixos en alguns punts juntament amb una disminució moderada de la longitud de les fulles i de la biomassa foliar.

Per la seva banda, els resultats de l'anàlisi quantitativa de la macrofauna existent a la zona evidencien també l'absència d'espècies indicadores de contaminació i confirmen que l'activitat de CN Vandellòs II no comporta efectes negatius sobre la salut de la fauna marina que viu al seu entorn.

En conjunt, els resultats obtinguts indiquen el bon estat de conservació de les comunitats naturals. Pel que fa a estudis anteriors, no han tingut lloc variacions importants als límits de la seva distribució espacial i els petits canvis observats s'han d'emmarcar a una escala regional o, en termes més generals, a una escala mediterrània. L'absència d'impactes adversos de la central permeten que el litoral de la central nuclear Vandellòs II presenti una de les comunitats naturals més riques i saludables de tota la costa catalana.

