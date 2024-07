Gerard Gené: «Fomentem que tothom s’integri a la nostra comunitat, entitats i festes»

Com es presenta la Festa Major d’estiu?

«Molt bé. La regidoria de Festes i la Comissió de Festes han organitzat actes per a tots els gustos i edats. Tindrem els actes tradicionals de festa major i també alguna novetat. Esperem que tot plegat serveixi per relaxar-nos i per poder gaudir d’uns dies de diversió».

Quines novetats s’han inclòs enguany al programa?

«La principal novetat és la primera festa multicultural, en la qual actuarà un grup popular dansaire i una formació musical de Romania. A Vilallonga, fa molts anys que tenim una comunitat romanesa important i integrada a la vida del poble i, amb aquesta activitat tothom podrà conèixer millor les seves arrels. A banda, enguany recuperem la que va ser la principal novetat de l’any passat, el correfoc i el castell de focs de l’últim dia. Va tenir molt d’èxit i hem decidit incorporar-lo definitivament al programa».

Més enllà d’aquestes noves incorporacions, quines són les activitats més destacades del programa?

«Tots els actes són destacables, però si n’he d’escollir uns en concret, destacaria el pregó de Festa Major, que enguany el pronunciarà la directora del col·legi del poble; el concert dels vallencs Figa Flawas; la diada castellera; les gimcanes pels joves i els concerts i balls. I no puc oblidar-me del sopar solidari que es fa cada any a favor de la Lliga Contra el Càncer i que sempre té un èxit aclaparador d’assistència, i de la cercavila de la Colla Gegantera».

Fa poc més d’un any de la seva investidura, com valora aquest període?

«Ha estat un any molt intens. Entrar en la gestió municipal i adaptar-se al seu funcionament és tot un repte. Però també una oportunitat per a poder impulsar el que creiem que és un bon model de poble. Tot l’equip de govern treballem per una Vilallonga de futur. Busquem un creixement sostingut que ens permeti mantenir l’essència de poble i, alhora, fomentem que tothom qui ja hi viu o qui hi ve a viure s’integri a la nostra comunitat, a les nostres entitats i, per descomptat, a les nostres festes».

En quins aspectes han posat el focus en aquest primer any?

«Vam començar el mandat en plena sequera. En aquell moment, com a municipi, teníem uns consums d’aigua fora de lloc i corríem el perill de rebre sancions per excés de consum. Hi hem dedicat molts esforços, però hem aconseguit reduir el consum gairebé a la meitat i ara ens trobem en uns consums correctes. La seguretat és un altre aspecte en el qual hem treballat i ho hem fet reforçant amb una nova plaça la Guàrdia Municipal i instal·lant focus de llum al parc de les Parades. En l’àmbit cultural i festiu, a banda de la recuperació del correfoc i dels focs artificial, també hem incorporat l’arribada de la Flama del Canigó a la revetlla de Sant Joan. A més, estem a punt de començar com la remodelació d’un tram del carrer Pere Virgili i dels carrers de la Torrera i Sant Isidre gràcies a una subvenció de la Generalitat».

A quins projectes dedicaran els esforços en l’etapa central del mandat?

«Estem treballant en diversos àmbits que inclouen des d’actuacions a la Biblioteca, actuacions a la via pública, instal·lació de plaques solars... També volem millorar la seguretat a tot el tram de la carretera de la Selva que passa pel municipi i a l’entorn del col·legi. Així mateix, cal destacar que tancarem el parc de les Parades, gràcies a una subvenció que hem rebut de la Diputació. Ara estem acabant de redactar el projecte i el durem a terme la primera meitat de 2025».

Per últim, què els desitja a totes aquelles persones que vinguin a Vilallonga per la Festa Major?

«Que s’ho passin molt bé i que gaudeixin del màxim d’actes possibles, que aquí hi trobaran un poble acollidor i sempre amb les portes obertes».

