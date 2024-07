Sant Feliu porta una quarantena d’actes en 10 dies de festa a Constantí

«Una festa a l’abast de tothom, inclusiva i amb actes per a totes les edats i tots els públics». Així defineix l’alcalde de Constantí, Óscar Sánchez, el programa de la Festa Major d’Estiu del municipi en honor a Sant Feliu.

S’han programat més de 40 actes que es duran a terme durant 10 jornades. Demà, la darrera actuació del Cicle de Concerts a Centcelles, a càrrec del Trio Mulier, servirà d’inici de la festivitat, que posarà el seu punt final el pròxim 4 d’agost amb el correfoc i el castell de focs artificials, com ja és tradició.

Enguany, els noms propis destacats del programa són el d’Els Amics de les Arts, caps de cartell de la Nit de Barraques, que es durà a terme el dissabte, 3 d’agost, i el de l’actor i còmic Joan Pera, que enguany serà l’encarregat de pronunciar el pregó, el pròxim dimecres, 31 de juliol, en l’acte que marcarà l’inici oficial de la Festa Major.

El primer cap de setmana d’actes comptarà amb diverses activitats de les entitats, com la Trobada de vehicles clàssics o el festival del Club Patí Constantí. Així mateix, també hi haurà propostes musicals variades, com el concert amb Popurris Trio, el Menéalo on Tour Bus o el vermut de Festa Major.

Dimecres, la cercavila amb tots els elements del Seguici i el pregó donaran pas als dies centrals de la festivitat. Dijous, dia del patró, es podrà veure el Seguici de nou i no faltaran les sardanes i el concert i ball de Festa Major, tots tres amb la música de la Cobla Nova Blanes. Ja serà el divendres 2 quan es podrà veure per primer cop en aquest Sant Feliu el ball de Dames i Vells (la segona actuació serà l’endemà dissabte). Divendres 2 comptarà amb dues propostes destacades més com són el tradicional sopar a la fresca i el concert dels 25 anys de Constantí Ràdio amb Momo i Músics de Carrer, bandes tribut a Queen i Txarango, respectivament.

El darrer cap de setmana comptarà amb diverses activitats esportives, actes per la canalla, Barraques i foc per a clausurar la festa.

Et pot interessar