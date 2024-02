El canongí David García Torné guanya la medalla de bronze al Grand Slam de París 2024

L’atleta de la Canonja David García Torné va començar l’any olímpic de la millor manera possible. Torné va obtenir la medalla de bronze a la categoria -66 kg el darrer cap de setmana al Grand Slam de París. El canongí encarava aquest torneig com un preparatori de cara als Jocs Olímpics i es va testar de la millor manera, guanyant a la final per la medalla de bronze al coreà An Ba-Ui, un judoka que va assolir la plata als jocs de Río 2016 i el bronze a Tokio 2020.

En el camí per obtenir el guardó, Torné va superar a Pathy Mamisa, Orlando Polanco i Kubanychbek Aibek Uulu per arribar a la final del seu quadre. Amb tot, va caure contra el japonès Takeshi Takeoka, qui va acabar penjant-se la medalla d’or. En la seva lluita contra el bronze, va guanyar en primera ronda al brasiler Willian Lima per, finalment, superar el coreà An Ba-Ui. L’atleta canongí va destacar que «aquesta medalla em dona molta confiança. És una bona referència de cara als Jocs Olímpics».