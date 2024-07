Onze dies i més de 40 activitats: Constantí ja ho té tot a punt per a la Festa Major d'Estiu

Aquest divendres 19 de juliol s'ha fet l'acte de presentació del programa de Festa Major d'Estiu a Constantí en honor a Sant Feliu, amb més de quaranta activitats obertes a tothom que començaran el dijous 25 de juliol i s'allargaran fins el 4 d'agost.

El dijous 25 de juliol arrencaran els actes previs a la Festa Major amb la cloenda del Cicle de Concerts a Centcelles que protagonitzarà el Trio Mulier. El divendres 26 de juliol es farà la presentació del llibre 'Será eterno' de Fernanda Muñoz, el Festival d'estiu del Club Patí Constantí i un concert de Popurris Trio. La nit acabarà amb l'espectacle de música i Dj's 'Menéalo on Tour'.

El dissabte 27 de juliol, al llarg del matí, tindrà lloc una trobada de vehicles clàssics organitzada per Moto Clàssic Constantí i, ja a la nit, arribarà l'espectacle de revista 'Cabaret Vintage'. Pel que fa al diumenge 28 de juliol, cal destacar la XII Sortida de Motos i Cotxes clàssics, un vermut rumbero amb Jose de Son Caló i l'actuació castellera a càrrec dels Xiquets de Tarragona i els Nois de la Torre.

El tret de sortida oficial arribarà el dimecres 31 de juliol amb la tradicional cercavila pels carrers del poble i el Pregó, que aquest any estarà protagonitzat per l'actor Joan Pera. El dijous 1 d'agost, dia de Sant Feliu, concentrarà com és habitual els actes més tradicionals i solemnes, amb les matinades, el seguici popular, el solemne ofici religiós i el concert i ball de Festa Major, que aquest any anirà a càrrec de l'Orquestra Nova Blanes.

El divendres 2 d'agost tindrà lloc la primera actuació del Ball parlat de Dames i Vells i el tradicional sopar organitzat per la Societat El Casino. A les 23.00 hores arribarà un dels plats forts musicals de la Festa Major d'aquest any amb el concert dels 25 anys de Constantí Ràdio, a càrrec de Momo (Tribut a Queen) i Músics de Carrer (Tribut a Txarango). La nit acabarà amb una sessió musical del DJ Jordi Alcañiz.

El dissabte 3 d'agost tindrà lloc la XI edició del Torneig de Bàsquet 3x3 Vila de Constantí, inflables per als més petits i una exhibició de Trial amb Arnau Farré, organitzada pel Moto-Club Constantí. Seguidament, es farà el correfoc infantil i una nova actuació de Dames i Vells. Ja a la nit, la música en directe serà la gran protagonista amb un espectacle de tribut a Núria Feliu, i una nova edició de la Nit de Barraques a l'aparcament de la Piscina Municipal, amb les actuacions de Els Amics de les Arts, la Prole Band i DJ Trapella.

L'últim dia de Festa Major, el diumenge 4 d'agost, començarà amb el IV Torneig d'Escacs Ràpids Memorial Agustín Grajero, que organitza el Club d'Escacs Constantí, i un tobogan gegant per als infants. Ja al vespre tindrà lloc l'obra de teatre 'You say tomato' protagonitzada per Anna Moliner i Joan Negrié. La Festa Major finalitzarà amb els Versots a Sant Miquel dels Diables de Constantí, el tradicional correfoc pels carrers del poble i el Castell de Focs artificials a la piscina municipal.

Et pot interessar: