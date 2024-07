Tots els actes de la Festa Major d'Estiu de Vila-seca 2024

Vila-seca ja es prepara per a una nova edició de la Festa Major d'estiu del municipi. Un any més la Festa Major d’Estiu de Vila-seca arriba amb diversos actes a la Pineda i a Vila-seca, per a commemorar Sant Jaume i la Invenció del Cos de Sant Esteve.

Consulta el programa complet d'aquesta festa a Diari Més:

25 de juliol- Dia de Sant Jaume Dijous

21h- Havaneres i rom cremat amb els Pescadors de l'Escala

- Estany del passeig de Pau Casals

26 de juliol Divendres

23h- Top Festa 80s/90s amb Dj Carlos Willengton i Dj Pep Sánchez

- Passeig Pau Casals

27 de juliol Dissabte

9.30h- Tresors Comercials- Gincana per equips pels aparadors del municipi

- Plaça de Miquel Martí i Pol

19h- Castells amb l'actuació dels Xiquets de Vila-seca

- Parc del Pinar de Perruquet

22.15h Correfoc amb participació del Ball de Diables Infantil de Vila-seca i el Ball de Diables de Vila-seca

- Passeig de Pau Casals

23h- Gran Castell de Focs d'Artifici- Espectacle piroauàtic amb Coeters Dragon

- Platja del Racó

23.30h- Concert amb la Sra. Tomasa i l'AMEV amb el Dj Javi-Kas

- Passeig de Pau Casals

28 de juliol Diumenge

8h- 16è Concurs de Pintura Ràpida de Vila-seca

- Castell de Vila-seca

10h- L Torneig Llampec d'Escacs per Equips

- Castell de Vila-seca

10.15h- XXXVI Travessia Nedant «Platja de la Pineda»

- Platja de la Pineda

Sortida petita: des del Parc del Pinar de Perruquet fins al Racó a les 10.30 h. Sortida gran: des del parc dels Prats fins al Racó a les 11.15 h.

Entrega de premis: 13.30 h. Organitzador: Club Natació Vila-seca

14.30h- Exposició de les obres de 16è Concurs de Pintura Ràpida de Vila-seca a les cavallerisses del Castell

- Castell de Vila-seca

20.30h- Cercavila del Seguici Tradicional

Amb el Ball de Diables Infantil de Vila- seca, el Ball de Diables de Vila-seca, els Trabucaires del Comú, el Ball de Gitanes, el Ball de Bastons, el Ball del Patatuf, el Ball de Valencianes, el Ball de Cercolets, la Cobla dels Ministrers del Comú, els Xiquets de Vila-seca, els Geganters i Grallers de Vila-seca i el Cavall Alat amb la Txaranga Band Tocats-

- Des del jardí del Castell de Vila-seca

31 de juliol Dimecres

19h- Espectacle familiar - La Guilla Teatre presenta De Faula

- Plaça d'Estudi

22h- La Terrassera d'Estiu

- Jardí de la Biblioteca de Vila-seca

22.30h- Nit de màgia i d'humor- Isaac Jurado presenta ImperFecto

- Plaça d'Estudi

1 d'agost Dijous

19h- Espectacle familiar- Cia. La Pantomima presenta Super Powerwoman

- Plaça d'Estudi

19h- Nit jove amb sessió de PD (punxadiscos) de música electrònica

- Societat El Fènix

22h- La Terrasseta d’Estiu

- Jardí de la Biblioteca de Vila-seca

22.30h- Nit de Rumba amb Arrels de Gràcia

- Plaça d'Estudi

23.30h- Espai CUBIK Festa disco amb DJ Enka

- Pati de l’Escola Sant Bernat Calvó

2 d'agost Divendres

19h- Espectacle familiar Kali Teatre presenta ReBVelada

- Plaça d'Estudi

22.30h- Correfoc petit

- Plaça de les Creus

22h- La Terrasseta d’Estiu

- Jardí de la Biblioteca de Vila-seca

22.30h- Nit d'Humor- Monòleg amb Vanessa Valero

- Plaça d'Estudi

23h- Concert amb l’actuació de Rafa Sánchez de La Unión

- Parc de la Riera

23.30h- Espai CUBIK Festa Retrocés en el temps amb David Oleart i DJ A&J, DJ Jostor i l’AMEV. Fins a les 4.00 h de la matinada. Preu: 5€

- Pati de l’Escola Sant Bernat Calvó

3 d'agost- La Invenció del Cos de Sant Esteve Dissabte

8h- Matinades tronades

Pel centre històric

11.30h- Repic de campanes Toc de Festa Major

- Plaça de l’Església

12h- Missa Major

- Església parroquial de Sant Esteve

18h- Representació del Ball de Sant Esteve

- Plaça de l’Església

18.30h- Cercabirra Amb la Txaranga Band Tocats i la Ilunberriko Txranga de Ilunberri-Lumbie (Navarra) Concentració a les 18 h.

- Plaça de l’Església Vella

19h- Castells

- Plaça de l'Església

20h- La Terrasseta d'estiu

- Jardí de la Biblioteca de Vila-seca

21.30h- Cercavila sense foc

- Societat El Fènix

22h- Correfoc amb el Ball de Diables de Ribes, el Ball de Diables del Vendrell, el Ball de Diables de Sant Quintí, el Ball de Diables de l’Arboç, el Ball de Diables de Sitges Colla Vella, Ball de Diables de Tarragona i el Ball de Diables de Vila-seca.

- Plaça de les Voltes

23.30h- Espai CUBIK Festa disco amb els hits més actuals. Entrada 5 euros.

Escola Sant Bernat Calvó

23.30h- Gran ball de Festa Major amenitzat per l’orquestra Nueva Era

- Parc de la Riera

4 d'agost Diumenge

12h- Route N-340 Vermut de Festa Major- Sweet Vermut Remeber aamb música DJ

- Carrer de Tenor Josep Forasté, 12

Propera parada: Nord- Música en directe

- Carrer del Comte de Sicart, 78

Vermut electrònic i Canyofi

- Plaça de l’Església, 10

Vermut Remember & Rumba amb Dj Sanmarini i el grup rumbero Siroco. Degustacions a càrrec de «Catering los 4 magníficos».

- Avinguda de Francesc Macià

Vermut N340

- Comte de Sicart, 2

20h- Havaneres amb rom cremat amb el grup Ultramar

- Plaça d’Estudi

22h- La Terrasseta d’Estiu

- Jardí de la Biblioteca de Vila-seca

22h- Cercavila de trabucaires amb els Trabucaires del Comú de Vila-seca

- Casal Clàudia Padró

22h- Concentració dels III Correfoc dels Històrics

- Carrer de la Font

22.15h- Tabalada dels Històrics

- Carrer de Sant Antoni

22.30h- Cercavila sense foc

- Itinerari: c. dels Ferrers, c. de Sant Josep, pl. de Voltes, c. Major i pl. de l’Església.

22.45h- Correfoc dels Històrics

- Plaça de l’Església

23.45h- Gran Castell de Focs d’Artifici amb Dragon Coeters

- Via Màxima

