Èxit d’assistència en la tercera edició del Festival Creixell.Crims a Creixell

En la tercera edició del Festival Creixell.Crims, celebrada el 12 i 13 de juliol, han participat 12 autors: Àlex Martín Escribà, Gemma Pasqual, Pau Juvillà, Marc Pastor, Maribel Torres, Xavier Aliaga, Cristina Fornós, Núria Martínez, Joaquim Micó, Jordi de Manuel, Ferran Grau i Maria Solar.

S’ha atorgat el III Premi Margarida Aritzeta– Villa de Creixell a Maria Teresa Solana Mir, per la seva novel·la Carpe Diem. Els membres del jurat, han volgut destacar i fer una menció especial a la novel·la Operació gran animal, de Marc Aguilar. El Premi Trajectòria ha estat atorgat a Andreu Martín.

El públic assistent en aquesta edició ha superat les 600 persones. A més s’ha de sumar tot el públic que ha participat en les activitats prèvies que s’han programat des del març: lectures musicades, tallers d’escriptura, una conferència, una sessió de cinema, entre d’altres.

La directora del Creixell.Crims, Raquel Gámez Serrano, ha valorat la tercera edició com la més intensa, emotiva i participativa. La direcció del festival ha agraït la col·laboració de la llibreria La Capona. Enguany la xifra de vendes de llibres també ha superat, de llarg, la de les edicions anteriors.

L’organització es mostra molt satisfeta amb aquestes xifres, símptoma de consolidació, i manifesta la seva voluntat per continuar treballant per la cultura, pel municipi de Creixell i pel gènere criminal en català, com a Jordi Llopart li hauria agradat.

El record del regidor de Cultura, Jordi Llopart, ha estat present a cadascun dels actes, des que es va conèixer la seva mort la nit del divendres dia 12. «En Jordi, en la seva anterior etapa com a alcalde, va ser el gran impulsor del festival», ha comentat la directora.

Així mateix, Maribel Pérez Fontanillas, organitzadora i directora de la Biblioteca de Creixell i Gámez, va agrair molt especialment la feina dels voluntaris del festival, o com ells mateixos s’han batejat, als «voluntaris criminals», sense ells, res hauria estat possible.

