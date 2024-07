Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per l'assassinat de la seva parella a Salou

El jutjat de violència sobre la dona de Tarragona ha acordat aquest dilluns presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home detingut per la mort d'una dona a Salou (Tarragonès). Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia (TSJC), la causa està oberta per un delicte d'homicidi i no consten procediments oberts entre la parella.

La víctima és una dona, de 84 anys, veïna de Salou. Els Mossos d'Esquadra van detenir l'home, de 86 anys, aquest dissabte al vespre després de rebre l'avís. Els agents van trobar el cos sense vida de la dona, amb signes de criminalitat, al seu habitatge, situat al carrer Tortosa del municipi.

