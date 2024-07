Salou transforma la plaça Francesc Macià amb un 'temple romà' amb una instal·lació elèctrica a dins

Salou està a punt de revelar la nova cara de la plaça Francesc Macià, un espai que combina història, lleure i natura, marcant una fita important en la conservació i celebració del seu ric patrimoni romà. L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha supervisat personalment el progrés de les obres, que s'espera que estiguin acabades en un mes.

El projecte inclou la instal·lació d'un temple circular inspirat en el temple de Vesta a Tívoli, amb 18 columnes que no només embelliran la plaça sinó que també funcionaran com a recurs educatiu sobre el passat romà de Salou. Aquesta estructura està estratègicament situada en la confluència històrica de les vies romanes Via Roma, Via Augusta i el Camí Real, subratllant la importància de Salou com a port natural durant l'antiguitat.

A més de la rica oferta cultural i històrica, la plaça també serà un lloc d'esbarjo per als més menuts, amb una nova àrea de jocs infantils dissenyada per fomentar l'activitat i la diversió en un entorn segur. La inclusió d'una font ornamental, amb un cap de la Deesa Vènus d'on brollarà aigua, afegeix un element d'aigua que recorda les fonts de Roma, enllaçant així la història amb la decoració moderna.

La vegetació autòctona que s'hi plantarà no només embellirà l'espai sinó que també contribuirà a la biodiversitat i sostenibilitat del medi urbà, creant un microclima més agradable per a totes les activitats al lloc. La renovació de la plaça Francesc Macià simbolitza un esforç conscient per part de l'Ajuntament de Salou per connectar el seu llegat històric amb el benestar dels residents i visitants.

