Descobreix quina és la ubicació on Salou ha transformat una plaça per instal·lar un temple romà

Salou ha transformat la plaça Francesc Macià amb la instal·lació d’un 'temple romà' que està inspirat en el temple de Vesta a Tívoli, amb 18 columnes que tenen l’objectiu d’embellir la plaça i que funcionaran com a recurs educatiu sobre el passat romà de Salou.

Aquesta estructura, que envolta una instal·lació elèctrica, està estratègicament situada en la confluència històrica de les vies romanes Via Roma, Via Augusta i el Camí Real, subratllant la importància de Salou, com a port natural durant l’antiguitat.

La plaça també serà un lloc d'esbarjo per als més petits, amb una nova àrea de jocs infantils dissenyada per fomentar l’activitat i la diversió en un entorn segur. La inclusió d’una font ornamental, amb un cap de la Deessa Venus de la qual brollarà aigua, afegeix un element d’aigua que recorda les fonts de Roma, enllaçant així la història amb la decoració moderna.

