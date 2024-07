Ple absolut a la Pobla de Mafumet per rebre Camela aquest dissabte

Camela gaudirà d’una rebuda multitudinària quan, aquest proper dissabte a les 22.30 h, surti a l’escenari habilitat a la pista coberta del Complex Esportiu Municipal de la Pobla de Mafumet. I és que el públic ha esgotat totes les localitats que l’organització va posar a la venda. Hi haurà, per tant, ple absolut al recinte pobletà per gaudir amb la música del carismàtic duo madrileny.

Aquest arriba a la Pobla en el marc de la gira ’30 años contigo’, una ocasió molt especial per tal de celebrar el 30è aniversari d’ençà de la creació del grup. Durant l’esperat concert, Camela repassarà els principals èxits d’una carrera marcada per un estil únic i que ha deixat temes tan coneguts per tothom com ara “Olé”, “Cuando zarpa el amor”, “Háblale de mi”, “La estación del querer”, “Palabras de papel”, “Lágrimas de amor” i moltes altres cançons convertides ja en himnes que traspassen les barreres generacionals i que sonaran, per primer cop, a la Pobla de Mafumet en un espai ple de gom a gom, confirmant l’estima que el públic sent per Camela, atès que tornarà a penjar el cartell d’entrades exhaurides tal i com ja ha fet, durant aquesta gira, en molts altres concerts com els ja celebrats a Santander, Montmeló o Sevilla, entre altres.

Amb aquesta gira, el duo format per María Ángeles Muñoz i Dioni Martín vol demostrar que 30 anys després de pujar per primer cop a l’escenari, continua amb la mateixa energia i entusiasme per seguir compartint els seus temes musicals i fent ballar el seu públic. I és que, al llarg de la seva trajectòria, Camela ha creat un estil propi, amb la seva tecno-rumba que fusiona l’estil clàssic amb el contemporani (el flamenc i el pop), que captiva el seu públic gràcies a la seva energia i al seu entusiasme.

Tot plegat tindrà lloc en el marc del gran concert d’estiu de la Pobla, un esdeveniment que té lloc any rere any dintre de la programació de les Festes d’Estiu del municipi. Amb la seva actuació a la Pobla, Camela inscriurà el seu nom en la llista d’artistes de renom que han passat pel concert d’estiu de la Pobla, com són Macaco, Antonio Orozco, Café Quijano, Jarabe de Palo, Rosario Flores o India Martínez, entre altres.

Les Festes d’estiu

Més enllà del concert de Camela, la programació de les Festes d’estiu a la Pobla de Mafumet continuen oferint un degoteig de propostes culturals i lúdiques per a tots els gustos i edats. I és que aquest passat diumenge, els pobletans van poder gaudir d’una masterclass de zumba organitzada per l’Associació Familiar Més 30, mentre que els aficionats al motor van poder delectar-se amb autèntiques joies sobre rodes gràcies a la celebració del 5è Vermut musical de vehicles clàssics, una proposta organitzada pel Club de Vehicles Clàssics de la Pobla de Mafumet i que va tenir lloc al nou aparcament de la recentment inaugurada prolongació de l’avinguda Mina de Madró.

Ambdós actes van comptar amb una més que notable assistència de públic.

