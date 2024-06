Junts per Salou reclama preservar l’antiga estació de tren del municipi

Junts per Salou insta els grups municipals amb representació a l’Ajuntament a presentar una moció per declarar l’edifici de l’antiga estació de Renfe com a Bé Cultural d’Interès Local. El partit de Puigdemont no vol que es repeteixi «el desastre de Cambrils» i reclama que l’Ajuntament demani a Adif aturar-ne l’enderrocament i que cedeixi l’edifici al municipi.

La formació considera que la declaració com a BCIL permetrà protegir aquest patrimoni arquitectònic i històric de qualsevol alteració o enderrocament. A més, amb aquesta catalogació, l’Ajuntament podrà accedir a ajuts de la Generalitat i de l’Estat per a la seva restauració i rehabilitació.

En aquest sentit, els juntaires proposen que l’estació es converteixi en un centre d’interpretació de la història del ferrocarril i del Carrilet i/o en una Oficina de Turisme aprofitant la seva ubicació al centre de la ciutat.

Martina Fourrier, coordinadora local de Junts a Salou, considera que «la història recent de Salou mereix ser protegida i promoguda, ja que el ferrocarril forma part de l’origen del turisme a Salou i del desenvolupament de Salou com a destinació turística». Per a la política salouenca, «destruir l’estació de tren seria l’equivalent a fer desaparèixer el Far de Salou, ambdós són edificis de la mateixa època, de mitjans del segle XIX».

L’estació, que va entrar en servei el 1865, és un dels edificis més antics de la ciutat, per darrere de la Torre Vella, l’Església Santa Maria del Mar i la Duana, i més antiga que els xalets modernistes del Passeig Jaume I.

Et pot interessar