La Canonja programa música, poesia i humor per les nits de juliol

Els divendres del mes de juliol tornen les activitats nocturnes amb el Surt a la Fresca a la Canonja. Enguany l’escenari canvia de lloc i serà la renovada plaça d’Europa la que acollirà les quatre actuacions.

El dia 5, l'actriu i cantant Núria Esquius, presentarà La Cupletista. La setmana següent, serà el torn de l'OCTM l'audició final del Concurs del curs de cant «Pau Vidal», una proposta de l'associació Amics del Teatre Líric de Tarragona, sota la direcció d'Àngel Òdena. Els i les alumnes oferiran un interessant repertori líric on ens mostraran la seva vàlua com a intèrprets d'aquesta especialitat musical.

El 19 de juliol es presenta a la Canonja, Dones de paraula. Una iniciativa multidisciplinària que uneix música i literatura, de la mà i de la veu d'Anna d'Ivori, Maria Jacobs, Nerea Bassart i Txell Mas. Aquestes quatre compositores han posat melodia a obres de poetesses catalanes que abans mai s'havien musicat. Dones, que venen precedides per l'èxit obtingut allà on han actuat.

Aquest cicle finalitzarà el divendres 26 de juliol, amb un monòleg de Txabi Franquesa, que presenta una batalla contra la dicotomia de qui se sent jove, però la seva realitat mostra a una persona que està més a prop de l'Imserso que del moviment universitari. Aquesta condició li genera un constant debat entre l'optimisme i el pessimisme.

Et pot interessar