El Festival feminista La Terrasseta trencarà motlles del 12 al 15 de setembre al Parc Saavedra

El Festival La Terrasseta de Tarragona torna del 12 al 15 de setembre al Parc Saavedra, celebrant tretze anys de compromís amb la música i la cultura des d'una perspectiva feminista. La cita arriba sota el lema «Trenquem motlles».

La programació inclou propostes singulars que es desvinculen de la cultura mainstream, apostant per artistes i grups de ressò internacional, combinant-ho amb projectes del territori i altres emergents. Amb més del 65% de les propostes liderades per dones i dissidències, i un equip gestor completament format per dones, La Terrasseta continua la seva aposta per la igualtat de gènere i la intenció d’omplir els escenaris de talent femení.

Entre les 17 propostes d'aquest any, 10 actuaran per primer cop a la ciutat de Tarragona. Alguns dels noms més destacats inclouen La Sra. Tomasa en format live DJ set, Queralt Lahoz, la rapera canària Sara Socas, La Ludwig Band, Remei de Ca la Fresca, Hip Horns Brass Collective i Mr Freak Ska.

Per altra banda, 5 de les formacions programades són de la província: Tarraco Reggae, Damas de España, Hands Up DJs, DJ Lupe i DJ Luna.

La Terrasseta 2024 també comptarà amb la presentació del col·lectiu Radi Solar en format DJ Set i les actuacions de circ de Cia Express i la quarta edició del cabaret de circ de La Terrasseta.

Segons la directora del festival, Aida Bañeres, l'edició d'enguany «continua sota el lema 'Dones, pugin a l'escenari', refermant la seva missió de trencar els motlles establerts en el món de la música, posant de manifest la necessitat de normalitzar la presència de dones i dissidències de gènere als festivals, tant en l'àmbit artístic com en la gestió cultural i tècnica».

La consellera Sandra Ramos ha posat en valor «aquests 13 anys de Terrasseta, una iniciativa ja consolidada i que posava fonaments feministes i inclusius ara ja fa 13 anys al programa de les nostres festes, aportant, a més, cultura de proximitat i plena de sensibilitat»

Un any més, La Terrasseta anirà acompanyada amb l’oferta gastronòmica de les foodtrucks, en un espai de trobada i degustació de productes de qualitat i proximitat i d’accés lliure.

Enguany, La Terrasseta fa un pas més enllà de la descentralització de la cultura, oferint propostes artístiques contemporànies i alternatives amb la voluntat de situar la ciutat de Tarragona en el mapa de les programacions i festivals destacats de Catalunya i arreu del territori.

Entrades i abonaments

Les entrades ja estan disponibles al web www.laterrasseta.com. L'accés és gratuït per a menors de 10 anys. L'abonament complet té un preu de 17 € i permet l'accés al recinte per a totes les activitats de tots els dies del festival. També es poden adquirir entrades de dia amb preus variables segons la jornada: dijous 14, 3 €; divendres 15, 7 €; dissabte 16, 7 €; diumenge 17, 3 €.

