La Pobla inaugurarà l'avinguda Mina de Madró per Sant Joan

La Pobla de Mafumet inaugurarà el proper 24 de juny l’ampliació de l’avinguda Mina de Madró en el marc de la Festa Major. Les obres de l'avinguda van patir un endarreriment per causes alienes a l’Ajuntament i a l’empresa encarregada de l’execució del projecte. Ara ja s’ha pogut desencallar l’últim tràmit pendent, la retirada d’una torre elèctrica i el conseqüent soterrament del servei. Els treballs, que van començar l’estiu del 2022, han comptat amb un pressupost de 4.108.747,69 euros.

El projecte ha suposat la urbanització d’una superfície total de 5.481 metres quadrats. A més de la creació del nou vial que obrirà dos nous punts d’entrada i sortida del poble a través de la carretera T-721 -a la pròpia avinguda Mina de Madró i al carrer Camí de l’Horta-, els treballs realitzats han permès la creació d’un aparcament públic de superfície amb capacitat per a 90 vehicles.

També s'ha creat una nova zona de lleure infantil en un espai verd, al carrer Camí del Clos, en el tram comprès entre l’avinguda Mina de Madró i el carrer Camí de l’Horta. Aquest comptarà amb gespa artificial i diversos elements de joc per a infants d’entre 2 i 14 anys. Hi haurà dues estructures de joc continu (una amb forma de cabana i una altra de quatre torres interconnectades formant un circuit), gronxadors, pont de mico, etc. L’espai també estarà dotat amb mobiliari urbà, com ara bancs de fusta, papereres i enllumenat públic.

Durant les obres s'han soterrat les xarxes de serveis urbans de distribució elèctrica i les xarxes de telefonia, de serveis futurs i d’aigua potable al llarg del nou tram construït. També s’ha dut a terme l’execució de noves xarxes separatives d’aigües residuals i pluvials en els carrers afectats per aquest projecte. Això inclou un pas sota la carretera T-721 i sota l’autovia A27 per conduir la xarxa d’aigües pluvials al Torrent de les Bruixes.

Inauguració per a tota la família

Per la inauguració, l’Ajuntament ha previst un seguit d’actes a la zona del nou tram de l’avinguda, que començaran a les 11.00 h amb diverses activitats de tipus familiar: gimcana infantil, minidisco familiar amb personatges d’animació i obsequis i llaminadures. La festa es prolongarà fins als volts de les 13.00 h, quan una cercavila animada per la Stromboli Jazz Band recorrerà el poble des de l’església -a on hi haurà tingut lloc la Missa Solemne de Sant Joan- fins al nou tram de l’avinguda Mina de Madró.

Un cop allí, a les 13.00 h, tindrà lloc l’acte protocol·lari d’inauguració, parlaments i descoberta de la placa commemorativa per a, seguidament, donar inici a l’aperitiu popular, amenitzat amb música Swing i Dixieland per la Stromboli Jazz Band.

Et pot interessar