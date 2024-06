Laura Ribes, una de les alumnes amb millor resultat de la selectivitat a Tarragona

Des de la tranquil·litat d'haver fet la feina durant dos anys, l'estudiant de l'INS Torredembarra Laura Ribes ha estat conscient que el seu 9,8 de mitjana a la fase general de la selectivitat representa un dels resultats més alts a Catalunya aquest dijous.

«No m'esperava ser una de les notes més altes, però sí treure'n una d'alta, m'he estat preparant molt bé i vaig sortir molt satisfeta dels exàmens... ha estat una nota més, no ha estat fins al matí que m'han començat a trucar de tot arreu i he vist que potser això és una mica més important del que em pensava», ha afirmat.

La notícia l'ha viscut al darrere del taulell del bar d'un càmping d'Altafulla on treballarà a l'estiu. Després, vol estudiar una carrera dedicada a les matemàtiques.

Amb una sorpresa continguda, l'alumna de l'Institut Torredembarra Laura Ribes va saber la seva nota final dels exàmens d'accés a la universitat aquest dimarts mentre estava al carrer, acompanyada d'una amiga. A través d'un altre company, qui li va preguntar pel resultat, va ser conscient que les notes ja eren públiques i es podien consultar.

«Va ser la meva amiga qui m'anava dictant les notes que havia tret, perquè jo no volia mirar-les», ha recordat entre riures. Tot i esperar un bon resultat, reconeix que no s'esperava que estigués entre els millors del país. Ara bé, la nota ha estat «una més» després de dos anys d'estudi i constància. Ribes ha rebut la notícia amb satisfacció, també des de casa i el centre on ha cursat els dos anys de batxillerat.

Malgrat els nervis del primer dia d'exàmens, ha apuntat que va sortir amb bones sensacions després de les proves. Filosofia i matemàtiques han estat les assignatures on ha tret una puntuació més alta; la feina constant i el repàs de les últimes setmanes han fet possible que finalment, tingui un 13,118 de nota mitjana amb les ponderacions corresponents.

Un estiu en un càmping d'Altafulla

El seu futur a mitjà termini se l'imagina estudiant una carrera relacionada amb les matemàtiques o la física, si bé encara no té decidit a quina universitat es matricularà. Entre les opcions que té damunt la taula hi ha carreres de matemàtiques pures a tres universitats barcelonines o bé optar per una enginyeria matemàtica i física a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. De moment, aquest estiu continuarà treballant al bar del càmping Santa Eulàlia d'Altafulla, a més de plantejar-se treure's el carnet de conduir.

Ara bé, Ribes comparteix el resultat de 9,8 de nota mitjana de la fase general de selectivitat amb un altre estudiant de la demarcació tarragonina, alumne de l'escola Pare Manyanet de Reus. De fet, es tracta d'una qualificació que també coincideix amb les notes més altes a les demarcacions de Girona i Lleida.

Et pot interessar