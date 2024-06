Pere Segura destaca que el seu govern està executant o ja ha finalitzat el 82% de les accions previstes

Pere Segura durant la roda de premsa de balanç del seu primer any de mandat a Vila-seca.Cedida

Aquest dimecres, en roda de premsa a l’Ajuntament de Vila-seca, l’alcalde Pere Segura, acompanyat dels regidors i regidores Manuela Moya, Josep Toquero, Cristina Cid, Lucía Teruel i Miguel Ángel Almansa, ha presentat el balanç del primer any de mandat.

D’aquesta manera, l’alcalde de Vila-seca ha resseguit una a una les 154 accions previstes en el període 2023- 2024 del Pla d’Actuació Municipal 2023-2027, el qual contempla un total de 219 actuacions.

L’alcalde ha destacat que de les 154 accions previstes per al primer any de mandat, 51 ja estan acabades (33%), 76 s’estan executant (49%) i només 27 no han estat iniciades encara (18%).

L’alcalde Pere Segura també ha volgut ressaltar les accions que, tot i estar previstes per als següents anys, ja es troben en execució. En total en són 23 de les quals destaquen la redacció del projecte del nou vial de connexió de la Plana amb l’estació intermodal d’alta velocitat i el nucli urbà de Vila-seca, la promoció de la construcció de 300 nous habitatges per a facilitar-ne l’accés de les persones joves i la inclusió en la convocatòria d’ajuts a l’emprenedoria d’una línia específica de subvencions per a l’obertura de negocis al Centre Històric..

