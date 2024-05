Vila-seca estrena un nou sistema de recollida selectiva de residus al centre històric

L'Ajuntament de Vila-seca ha presentat aquest dijous el servei Illa-neta que es posarà en marxa el proper dilluns 17 de juny. Un sistema que té la finalitat de facilitar la recollida selectiva i promoure la separació de les diferents fraccions als carrers del centre històric de Vila-seca.

Diàriament, entre les 19 i les 23 hores s'ubicaran quatre plataformes mòbils en quatre zones diferents: carrer dels Ferrers (cruïlla amb el carrer de Sant Pere), carrer de les Creus (cruïlla amb el carrer de Monterols), plaça de Voltes i plaça de les Creus.

L’alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha explicat que «es tracta d’un sistema molt útil i pràctic per als veïns i veïnes del centre històric». Afegint tot seguit que «aquest era un dels objectius de la nova concessió, que ara fa poc més d’un any que es va presentar: un sistema específic per al centre històric que, a més, ajudés a superar els percentatges de fracció que marca la Unió Europea».

Per la seva banda, el regidor de Serveis Generals, Seguretat i Civisme, Josep Toquero, ha recordat que «el sistema Illa-neta té l’objectiu d’apropar, fer més fàcil i còmode la recollida selectiva de residus» tot donant a conèixer que el vehicle que transporta les illes «és sostenible i totalment adaptat a la geografia del centre històric, perquè pugui circular per carrers més estrets i agafar bé els girs». El regidor ha volgut destacar que es tracta d’un sistema pioner, ja que «és l’únic que compta amb les cinc fraccions».

En aquest sentit, el vehicle que transporta les plataformes emergents és elèctric i transporta un semiremolc portacontenidors amb capacitat per a 5 contenidors per a cartró, envasos, vidre, orgànica i resta. El semiremolc disposa d’una roda abatible hidràulicament de manera que el semiremolc queda arran de terra; dos suports hidràulics davanters permeten alinear el semiremolc amb el vehicle per tal d’enganxar-lo i desenganxar-lo.

El consistori ha iniciat una campanya informativa amb un equip de quatre persones que fa visites porta a porta per tal d'explicar el nou servei als veïns. D’aquesta manera, es realitzaran visites als 931 habitatges situats al centre històric fins al 19 de juny.

Aquesta acció es combinarà amb els punts informatius amb presència itinerant a tots els barris de la ciutat, en zones properes als 7 centres educatius de Vila-seca. Per últim, un cop implementades les plataformes, els informadors tindran presència estàtica a les 4 ubicacions per a interactuar amb la ciutadania i explicar el funcionament del nou sistema, així com també incentivar la separació de totes les fraccions.

