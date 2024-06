Torredembarra vol reduir un 20% dels accidents en 4 anys amb el nou Pla de Seguretat Viària

La regidoria de Seguretat Ciutadana de Torredembarra portarà al ple de dijous el nou Pla Local de Seguretat Viària. El principal objectiu del programa és reduir els accidents urbans amb víctimes un 20% en quatre anys. El 2022 se'n van produir 20.

El pla també inclou mesures per reduir el risc en les interseccions de l'antiga N-340 amb el carrer Dues Parets o la zona comercial, de la de l'avinguda Diagonal amb el Camí del Moro, el carrer de l'Estació o l'entorn dels centres educatius. Al plenari de dijous també es votarà el conveni per al programa d'actuacions turístiques del Baix Gaià, que suposarà una despesa anual de prop de 23.000 euros. El nou alcalde Vale Pino renunciarà a la retribució per dedicació exclusiva.

La sessió plenària també debatrà imposar sancions a l'empresa de recollida de residus, una infracció lleu de 600 euros per no recollir durant 6 dies els residus existents al voltant dels contenidors, i una altra infracció lleu, amb una sanció de 3.200 euros, per no complir durant 32 dies la neteja interior dels contenidors de la fracció resta, orgànica i paper/cartó.

Et pot interessar