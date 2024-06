El socialista Vale Pino és el nou alcalde de Torredembarra

El socialista Vale Pino ha estat proclamat alcalde de Torredembarra aquest dissabte al migdia. Així, agafa el relleu a l'alcaldia del republicà Eduard Rovira i dona compliment a l'acord de govern signat entre ERC, el PSC i Junts després de les eleccions municipals, que contempla que Pino sigui batlle els pròxims dos anys.

L'últim any de mandat, l'alcaldia tornarà a recaure en els republicans. Pino ha agraït la «generositat» dels partits del govern municipal i ha remarcat que el canvi d'alcalde no implica un canvi de polítiques. «El capità vaixell canvia, però no el rumb que vàrem marcar les tretze persones que vam iniciar aquest mandat», ha afirmat.

ERC, PSC i Junts han votat a favor del canvi, mentre que Alternativa per Torredembarra, Vox i CUP s'han abstingut. Després del canvi d'alcaldia, el fins ara batlle Eduard Rovira mantindrà el seu càrrec com a regidor i s'ocuparà de les competències de Recursos Humans i Hisenda.

L'acord de govern entre ERC, PSC i Junts contemplava que els republicans ocuparien l'alcaldia el primer i últim any de mandat, amb Eduard Rovira i Raúl García respectivament, mentre que del juny d'enguany al juny de 2026, Vale Pino (PSC) es converteix en el batlle de Torredembarra.

Durant el seu parlament, Pino ha posat l'accent en l'estabilitat del govern municipal, a més de recordar els reptes que han hagut de fer front al llarg del primer any de mandat com a equip de govern i els que es plantegen en un futur a curt i llarg termini.

