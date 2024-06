El Morell renova la gespa del camp de futbol per a millorar la sostenibilitat

El camp de futbol municipal del Morell veurà remodelada la seva gespa una vegada s'hagi acabat la temporada regular dels equips de futbol que utilitzen l'equipament i instal·lacions. Aquest canvi de sòl és un canvi regular, ja que de tant en tant s'ha de renovar per la degradació d'ús.

«Volem aprofitar aquest canvi per a millorar l'efectivitat i sostenibilitat, no tindrà cautxú i, per tant, no caldrà regar- la tant perquè no s'escalfarà tant com fins ara», explicava la regidora d'Esports, Mònica Casas. Aquest canvi permetrà un estalvi d'aigua molt significatiu a partir d'ara i, per tant, el sistema de rec també serà més eficaç a partir de la instal·lació de la nova gespa.

«Volem donar un servei i instal·lacions els més professionals possibles sense deixar de banda altres temes cabdals com la sostenibilitat del nostre municipi», subratllava l'alcalde, Eloi Calbet qui afegia que «amb aquest canvi els nostres equips podran jugar en un terreny del tot professional i renovat i el conjunt del municipi s'estalviarà unes quantitats d'aigua importantíssimes que també valorem molt».

Els canvis es duran a terme les següents setmanes una vegada concloses totes les competicions i activitats esportives que es duen a terme al camp per tal de no alterar-les i aprofitar l'estiu per a poder realitzar les modificacions amb total tranquil·litat i precisió.

