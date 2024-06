Salou intensifica les mesures per promoure la tinença responsable d'animals de companyia

La Policia Local de Salou, en col·laboració amb la unitat de Medi Ambient, posarà en marxa, aquest cap de setmana, una campanya de sensibilització destinada a fomentar la responsabilitat i la conscienciació entre els propietaris d'animals domèstics.

La campanya, titulada «Si ell no pot. Fes-ho tu», té l'objectiu de conscienciar sobre la necessitat de mantenir nets els espais públics recollint els excrements de les mascotes.

Els excrements no recollits no només «representen un risc per a la salut pública sinó que també afecten la qualitat dels serveis de neteja i deteriora la imatge de la ciutat». Per aquesta raó, l'Ajuntament de Salou insisteix en la importància de, entre tots, complir l'Ordenança municipal de la tinença d'animals de companyia.

Aquesta ordenança «no solament protegeix els drets dels animals» sinó que també busca «millorar la convivència entre animals i persones», reduint les molèsties i els perills potencials.

A Salou, on s'han censat més de 2.000 animals entre gossos, gats i fures, s'han implementat diverses iniciatives per promoure una convivència positiva. D'aquestes, destaca l'espai destinat a gossos a la platja de Ponent, una àrea de 1.785,27 m² que es neteja manualment cada dia per «garantir les condicions higièniques òptimes».

Addicionalment, l'Ajuntament recorda la creació d'un parc lúdic per a gossos als Emprius, de 1.000 m², equipat amb instal·lacions d'agility, i un espai similar recentment inaugurat al Parc d'Albinyana.

L'any passat, la Regidoria de Benestar i Protecció Animal va iniciar una campanya de tractament preventiu contra els ixòdids (paparres) a les àrees recreatives per a gossos a Salou, una acció que continua implementant-se aquest any amb treballs de desinfestació regulars tant al Parc Albinyana com a l'Emprius.

Aquestes mesures són part del compromís de Salou per «crear un entorn inclusiu i respectuós per a tots els seus ciutadans», promovent espais públics «segurs i nets per al gaudi de tota la comunitat, incloent-hi les mascotes».

Et pot interessar: