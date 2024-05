Investiguen una dona per tirar un gos malferit a un contenidor

La Policia Local de Las Palmas de Gran Canària, a través del Grup Ambiental de la Unitat de Mediació i Convivència (UMEC), ha culminat una investigació que assenyala a una dona de 54 anys com a autora d’un delicte d’abandó amb perill per a la vida d’un gos de raça Teckel que va ser rescatat de l’interior d’un contenidor d’escombraries al barri de Triana.

Va ser un veí del barri de San Nicolás el que passejava per un carrer del barri de Triana quan li va cridar l’atenció el so del plor d’un animal. Segons va manifestar a la Policia Local, no li va donar importància en un primer moment, però hores més tard, quan passava pel mateix lloc, va tornar a escoltar el mateix soroll i llavors sí que es va interessar pel seu origen.

Va descobrir que es tractava del plor d’un gos i que provenia de l’interior d’un contenidor municipal de residus que es trobava ple de bosses d’escombraries. Per això no va dubtar a buidar l’esmentat contenidor fins trobar, en el fons del mateix, una bossa tancada que guardava al seu interior un gos de raça Teckel que plorava malferit.

Després d’alertar a la Policia Local de la troballa, agents especialitzats en protecció animal de la Unitat de Mediació i Convivència (UMEC) es van desplaçar fins el domicili on havia estat traslladat el gos, comprovant que aquest no podia desplaçar-se per si mateix, per la qual cosa van activar el servei municipal de recollida d’animals per realitzar el seu trasllat a una clínica veterinària.

Durant el transcurs de la investigació, la clínica veterinària on es recuperava l’animal va comunicar a la Policia Local que a causa del quadre tan complicat que patia l’animal, aquest no havia pogut fer front al tractament de recuperació i havia mort.

En els dies posteriors, els agents del Grup Ambiental de la Policia Local van concloure la investigació que els va portar fins una dona de 54 anys, qui hauria estat l’única propietària de l’animal i a qui s’assenyala en l’atestat com a presumpta autora d’un delicte d’abandó animal amb perill per a la seva vida.

Així mateix i al marge de la responsabilitat penal per l’existència d’un delicte, la Policia Local ha donat inici al corresponent procediment sancionador per la possible comissió d’una infracció greu a la llei de benestar animal per la falta de prestació de les cures bàsiques cap a l’animal, havent d’afrontar una sanció que oscil·la entre els 10.001 i 50.000 euros.

