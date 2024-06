La piscina municipal de Constantí obrirà portes el 22 de juny

El dissabte 22 de juny s’iniciarà la temporada d’estiu a la piscina municipal de Constantí. Fins a l'11 de setembre, la piscina estarà oberta cada dia de dilluns a diumenge de 12 a 20 hores.

A partir d'aquest dimecres 5 de juny es poden fer les inscripcions. Per tal d’accedir a la piscina es pot adquirir el passi per a tota la temporada d’estiu per a infants, adults i pensionistes (majors de 65 anys pensionistes), el passi de temporada familiar; o bé entrades puntuals (1 dia).

Com ja és habitual, es manté la possibilitat d’adquirir abonaments setmanals o bé per 10 dies. Els menors de 5 anys tindran accés gratuït, sempre acompanyats d’un adult. Les entrades d’1 dia, 1 setmana i l’abonament de 10 dies es poden adquirir a la recepció de la piscina.

Pel que fa a la documentació per sol·licitar el passi de temporada s’ha d’entregar al Pavelló Poliesportiu municipal en horari de dilluns a divendres de 10 a 20 hores. La data límit per tramitar els passis és el 31 de juliol.

Per altra banda, durant els mesos de juliol i agost s’oferiran els habituals cursos de natació: de l'1 de juliol al 30 d'agost. Els cursos que es podran realitzar aquest any són de familiarització (per a qui no sàpiga nedar ni flotar a l’aigua); d’iniciació (si saps flotar i vols començar a nedar); de perfeccionament (per millorar la tècnica de natació i aprendre’n de noves); i aqua-gym (tonificació amb exercicis dirigits a l'aigua). A més, s’ofereix la possibilitat de fer els cursos per quinzenes (17,50 euros) o bé durant el mes sencer (35 euros). Les inscripcions per als cursos es poden fer a partir del 10 de juny.

Et pot interessar