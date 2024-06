El millor 'beach club' de la Costa Daurada ja té data d'obertura

El Beach Club d'Infinitum, el resort residencial privat d'alt standing situat en el cor de la Costa Daurada, reobre les seves portes el pròxim 8 de juny i ho farà per tercera vegada consecutiva com el Millor Beach Club d'Europa, segons els World Travel Awards.

Com a novetat, enguany estarà obert de manera contínua des del 8 de juny al 29 de setembre amb diferents temporades per adaptar-se a les necessitats de tots els visitants.

El Beach Club donarà inici a la seva temporada amb horari especial durant els dos primers caps de setmana i, entre setmana. A partir del 22 de juny, la temporada alta s'activarà només els caps de setmana i festius. Des del 13 de juliol fins al 18 d'agost, el Beach Club obrirà tots els dies amb horari de temporada alta, i també el cap de setmana del 25 i 26 d'agost. Al setembre, l'horari serà flexible.

Una de les piscines d'Infinitum.Cedida

«Estem emocionats de reobrir les portes, una temporada més, del nostre Beach Club Infinitum, sent la nostra tercera temporada consecutiva com a Millor Beach Club d'Europa. Per a aquesta temporada, hem preparat un complet programa d'esdeveniments i activitats dissenyats per a promoure el benestar i la connexió amb la naturalesa, en un entorn incomparable enfront de la mar. Des de sessions de wellness relaxants fins a capvespres màgics amb música en viu, passant per una àmplia oferta gastronòmica», assegura Joaquim Mora, Director General Adjunt de Golf, Beach Club i F&B a Infinitum.

Esdeveniments 'wellness' i 'Sunset sessions'

Per aquesta temporada d'estiu 2024, elBeach Club té programades una sèrie d'esdeveniments exclusius i experiències úniques per a residents i clients.

A més, el restaurant Flamma Beach Foodhouse, amb les seves privilegiades vistes al Mediterrani, del 27 de juny fins al 12 de setembre celebrarà tots els dijous, entre les 19.00 i les 20.30 hores, els Flamma Sunset Sessions amb Vallformosa, en el que els assistents podran gaudir de còctels i música en viu en un ambient relaxat.

A més, el restaurant Flamma oferirà servei de sopar tots els dijous, divendres i dissabtes. Per a complementar aquesta oferta gastronòmica els clients podran gaudir també de les tapes gourmet de Gusto i els plats saludables i frescos de Pura.

El dissabte 6 de juliol, es realitzarà un wellness day amb la nutricionista Marta Verona, guanyadora de MasterChef i l'entrenador esportiu Cesc Escolá, en els quals podran gaudir d'una sessió de Fitness amb Cesc i una masterclass amb recomanacions de nutrició amb Marta. Entre totes dues sessions se servirà un smoothie i un healthy snack. La jornada finalitzarà amb l'accés al Beach Club.

Imatge d'una de les piscines d'Infinitum.Cedida

D'altra banda, el 30 d'agost i 1 de setembre tindrà lloc el Summer Serenity by INFINITUM & OYOGO, un cap de setmana dedicat al benestar i l'harmonia. Els assistents podran gaudir de sessions de ioga, pilates, fitness, meditació i menús gourmet amb vista a la mar, així com de les piscines incloses en les entrades standard i premium sota sumplement. Un oasi d'exclusivitat i experiències gastronòmiques úniques davant del mar.

