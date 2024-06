Salou estableix una zona lliure de fum a la platja de Ponent

Salou disposarà d’una zona específica lliure de fum a la platja de Ponent, situada molt a prop del Club Nàutic i àrees destinades a activitats esportives.

La decisió de configurar aquesta àrea, que abastarà 11.700 metres quadrats, respon a les sol·licituds freqüents de visitants i residents que busquen gaudir d’un ambient més saludable a la platja.

Aquesta zona sense fum s’estendrà des de la base nàutica fins a un espai de cal·listènia, passant per un parc infantil. D’altra banda, la zona ja està degudament identificada i senyalitzada.

El consistori afirma que l’objectiu d’aquesta mesura és, en definitiva, «proporcionar un entorn lliure de fum on es desenvolupen activitats esportives i d’oci», tals com el voleibol i altres esports, a més a més de voler oferir «un lloc segur i net per als nens que juguen a la zona».

La implementació d’aquesta zona lliure de fum forma part d’una nova ordenança de platges, actualment en fase d’elaboració, que per primera vegada inclourà un règim de sancions específiques per a infraccions relacionades amb el fum. Les sancions previstes oscil·laran entre els 100 i els 600 euros, depenent de la gravetat de la contravenció.

L’Ajuntament de Salou espera que les mesures punitives no siguin necessàries perquè està convençut que «prevaldrà el civisme, la bona convivència i el respecte per les normes establertes» que, insisteixen, «busquen preservar la salut i el benestar de tots els usuaris de la platja».

Per a complementar aquest nou espai, també es duran a terme campanyes de sensibilització i educació per assegurar que tothom estigui informat sobre el reglament. Amb aquesta acció, Salou s’uneix a altres municipis com Vila-seca, que aquest estiu ha començat a prohibir fumar a la platja de la Pineda.

