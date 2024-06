Oberta la convocatòria per accedir a 19 habitatges de lloguer amb protecció oficial a Constantí

El Departament de Territori, a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, ha obert aquest dilluns la convocatòria per accedir a dinou habitatges de lloguer amb protecció oficial a Constantí (Tarragonès). Es tracta d'una promoció construïda l'any 2009, de 74 habitatges distribuïts en tres edificis.

L'INCASÒL va adquirir els 19 pisos, 22 places d'aparcament, 22 trasters i 1 local per un import d'1,2 milions d'euros a la Sareb. Tots ells formen part del paquet de més de 450 immobles adquirits de grans tenidors per part del Govern. Per accedir-hi, és imprescindible estar inscrit al Registre de Sol·licitants d'Habitatges amb Protecció Oficial (RSHPO).

Els pisos estan situats al carrer Jaume I, 18-21, i formen part d'una promoció construïda el 2009, de 74 habitatges distribuïts en tres edificis de planta baixa, planta soterrani i tres plantes de pis, on ja resideixen famílies. Tenen una superfície d'entre 80 i 90 m2, dotze d'ells disposen de tres dormitoris i la resta de quatre. Tots compten amb una plaça d'aparcament i un traster. El preu del lloguer oscil·la entre els 362 i els 420 euros mensuals, segons les seves dimensions.

Per accedir als habitatges, les persones han d'estar inscrites al Registre de Sol·licitants, així com estar empadronades a Constantí, amb una antiguitat de tres anys. En el cas que no hi hagi prou demanda, hi podran accedir persones amb menys de tres anys d'empadronament. A més, també s'han de complir els requisits econòmics que són: tenir uns ingressos superiors a 18.000 euros anuals i màxim de quatre vegades l'IPREM (42.681,55 euros 1 membre, 44.001,60 euros 2 membres; 45.894,14 euros 3 membres i 47.423,94 euros 4 membres o més).

Els pisos de tres habitacions es destinaran a unitats familiars d'un màxim de sis persones i els de quatre a unitats de vuit persones màxim i tres mínim. Així mateix, la convocatòria preveu reservar dos habitatges per a atendre casos amb resolució favorable de la Mesa d'Emergències. Alhora, deu d'aquests habitatges es destinaran a joves amb 35 o menys anys, amb els mateixos criteris d'empadronament. La selecció es farà per sorteig entre totes les persones que compleixin els requisits.

Fins ara, l'INCASÒL ha adquirit més de 450 habitatges a grans tenidors per més de 58 milions d'euros. Aquests es troben als municipis de Barcelona, Constantí, Camprodon, Pobla de Segur, Reus, Salt, Valls, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Sabadell i Granollers.

