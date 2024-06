Salou ajusta el trànsit per la 'Challenge' d'aquest diumenge

Aquest diumenge, 2 de juny, es portarà a terme, a Salou, la prova esportiva consistent en una triatló (nadar - bicicleta - córrer) anomenada 'OTSO CHALLENGE SALOU 2024', en la qual està prevista la participació de més de 800 persones.

En el moment de realitzar-se la prova de bicicleta, a causa del gran nombre de ciclistes, entre les 07:00 i les 13:00 hores (durant unes 6 hores) l'afectació al trànsit (tall de circulació) serà la següent:

C31B (Autovia Salou-Tarragona)

Avda. Andorra

Passeig Jaume I

Plaça Europa

En l'avinguda Andorrra existeix una franja inaccessible per poder travessar-la, per tant, els vehicles que es desplacin en qualsevol sentit de circulació Salou-Tarragona, Vila-seca, la Pineda, Cap Salou i Port Aventura, ho haurien de fer per l'AP7.

És del tot convenient que es respecti la senyalització provisional informativa per tal d'evitar retencions de trànsit i situacions d'accidentalitat.

Per qualsevol dubte o aclariment es podrà trucar als telèfons 663.911.954 - mobilitat@salou.cat o 900.30.92.12 - policia@salou.cat

