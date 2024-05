La jutgessa envia a judici la cúpula d'IQOXE per la peça separada del reactor «clandestí»

El jutjat d'instrucció 1 de Tarragona ha decidit enviar a judici la cúpula d'IQOXE per la peça separada que investiga si la companyia química feia servir un reactor de forma clandestina i sense autorització, segons ha apuntat aquest divendres Diari de Tarragona.

La magistrada acusa José Luís Morlanes -director general-, Juan Manuel Rodríguez Prats -director de la planta- i Gerardo Adrio -cap de seguretat-, així com la mateixa IQOXE a títol lucratiu. En la interlocutòria la magistrada afirma que quan es va posar en marxa la unitat U-3100 per substituir la U-350, aquesta darrera no va deixar de funcionar, sinó que va seguir operant i produint sense coneixement de les autoritats.

«Es tractaria d'una conducta organitzada i continuada de l'empresa per la qual era necessària la participació dels seus màxims responsables i de la qual en resultava beneficiada de manera principal l'empresa IQOXE», cita el diari de la interlocutòria. Segons el rotatiu, tant la fiscalia com els investigats han presentat recurs d'apel·lació a l'Audiència de Tarragona.

Aquesta peça separada té l'origen en la peça principal del cas IQOXE, que investiga les causes de l'explosió d'un reactor el 14 de gener del 2020 que va provocar la mort de tres persones.

