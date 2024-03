La Fiscalia de Tarragona demana reobrir la instrucció de la causa mediambiental contra IQOXE

detail.info.publicated Carlos Domènech Goñi Tarragona detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Fiscalia de Tarragona ha demanat reobrir la instrucció per la causa mediambiental contra IQOXE. Segons ha pogut saber Diari Més, el fiscal de medi ambient de Tarragona, José Ignacio Monreal Bueno, ha interposat un recurs de reforma contra l’auto d’obertura de judici perquè necessita esclarir les dades que formen part de l’informe de toxicologia sobre els possibles vessaments al mar.

De fet, el mateix fiscal ja havia recorregut perquè necessitava declaracions i dades sobre la investigació dels Mossos d’Esquadra, però aquestes declaracions no van ser efectives. Ara, ho ha fet amb un recurs de reforma que, en cas que sigui acceptat, significaria fer un pas enrere a la instrucció d’aquesta peça.

Els dubtes principals del fiscal rauen en l’informe elaborat per l’Institut Nacional de Toxicologia, que es va fer amb les investigacions dels Mossos d’Esquadra. En el mateix, apunta que hi havia referències sobre substàncies com, per exemple, els desescumants. Aquestes substàncies, segons l’informe, s’haurien abocat al mar en quantitats importants per emmascarar les aigües contaminades.

Cal recordar que l’Agència Catalana de l’Aigua, el passat mes de novembre, ja va anunciar que no havia pogut detectar si l’empresa havia utilitzat productes desescumants per emmascarar abocaments d’aigües contaminants. «Si falsejaven –les analítiques– amb escumes perquè sortissin bé, malauradament no ho hem pogut detectar», va afirmar aleshores la gerent de l’ACA, Mar León, en una compareixença a la comissió d’Agricultura, Pesca i Món Rural. Ara, la fiscalia vol esclarir les quantitats del producte esmenades en l’informe toxicològic, així com les característiques dels vessaments, si van existir.

Segons la fiscalia, cal saber si aquests vessaments es van fer al mar, a la depuradora o per netejar els reactors de l’empresa, i serien aquests tipus de dades les importants a l’hora de formular l’acusació. A més, el fiscal recalca que moltes de les sancions que l’ACA havia imposat a IQOXE estan arxivades i no hi hauria constància de fauna marina morta, un fet habitual en casos de contaminació greus.

Sense dades d’immissió

Per altra banda, des de la Fiscalia s’apunta que no hi ha cap dada sobre les immissions. La immissió és la presència als recursos naturals de substàncies que alteren la seva composició natural i a les quals s’exposen els éssers vius i materials. Sobre aquests indicadors, la fiscalia no tindria dades. Per altra banda, segons ha explicat el fiscal, els indicadors de l’emissari de sortida tampoc tindrien uns valors per sobre dels límits establerts.

A l’espera de la jutgessa

Ara, la fiscalia espera la resolució de la jutgessa encarregada del cas sobre el recurs de reforma interposat. Fonts consultades per Diari Més, però, creuen que «no serà possible aconseguir més proves sobre els possibles vessaments al mar» perquè «tot el que es va abocar ja s’ha dissolt». Per tant, les fonts consultades veuen aquest moviment de la fiscalia com un avís de sobreseïment de la causa, que arribaria en cas que s’acceptés el recurs, però no fos possible avalar amb dades els informes de toxicologia.