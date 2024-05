El projecte ‘Centcelles, el nostre objectiu’ clou amb la participació de quasi 200 alumnes

Prop de 200 alumnes de cinquè de primària i primer d’ESO dels centres educatius de Constantí van participar ahir en la Fira de Projectes, l’acte conjunt amb què es clou l’edició d’enguany del projecte educatiu i participatiu Centcelles, el nostre objectiu, que coordina el Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (MNAT). Els estudiants van presentar al Conjunt Monumental de Centcelles els projectes multidisciplinaris que han desenvolupat durant aquest curs, en què s’han endinsat en la història de Centcelles i el patrimoni de Tàrraco en general.

Aquesta nova edició de Centcelles, el nostre objectiu ha tingut com a tema central la gestió de l’aigua en època romana. D’aquesta forma, a banda d’apropar-se al Conjunt, l’alumnat ha pogut conèixer l’aqüeducte del Pont de les Caixes i realitzar una visita temàtica sobre l’aigua a Tàrraco a l’exposició TARRACO/MNAT del Tinglado 4 a Tarragona. Com a resultat, els centres educatius han desenvolupat diversos projectes participatius que han inclòs maquetes, l’edició de diaris o la realització d’investigació col·laborativa, entre altres propostes.

Com a novetat, enguany s’ha inclòs, en col·laboració entre el MNAT i Constantí Ràdio, l’enregistrament i publicació d’un podcast radiofònic de cinc capítols amb el títol Centcelles, objectiu aigua. El podcast es va estrenar el 8 de maig i en cada capítol setmanal s’hi tracta la feina desenvolupada sobre Centcelles i l’aigua per cadascun dels centres educatius, narrada pels mateixos estudiants. El 6 de juny es publicarà el darrer capítol, que s’enregistrarà conjuntament amb alumnes de tots els centres participants.

El projecte Centcelles, el nostre objectiu s’organitza des del 2012 amb la coordinació del MNAT amb l’objectiu d’apropar el patrimoni a la ciutadania de Constantí a partir del treball amb els centres educatius. En el projecte hi prenen part tots els centres educatius de Constantí: les escoles Centcelles i Mossèn Ramon Bergadà, l’institut de Constantí, l’Institució Tarragona/Turó i l’Escola de Música Rafel Gibert Recasens. La iniciativa parteix de la importància d’incloure la població en les polítiques de conservació i dinamització del patrimoni arqueològic per tal que se’l facin seu, i es desenvolupa amb una aposta per la innovació i la recerca didàctica.