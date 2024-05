Incendi en una terrassa d'un pis a Salou

Sis dotacions de Bombers de la Generalitat han treballat en un incendi d'habitatge a Salou. L'avís l'ha rebut a les 08.14 hores i s'han desplaçat fins al carrer de La Rioja.

Allí han comprovat com l'incendi es trobava localitzat a la terrassa d'un quart pis, on ha cremat el mobiliari. A l'interior no hi havia cap persona. El fum també ha afectat a dos apartaments més.

Els Bombers han procedit a l'extinció del foc i a la ventilació dels habitatges afectats. Fins al lloc també s'hha desplaçat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

