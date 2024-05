Una olla al foc provoca un ensurt a Sant Pere i Sant Pau

Ensurt aquesta tarda en un habitatge de Sant Pere i Sant Pau a Tarragona. Una olla al foc s'ha cremat provocant una gran fumera que ha provocat tensió al bloc de pisos Sant Marc.

Bombers ha rebut l'avís pel foc a les 18.11 hores per uns veïns que han vist el fum.

Bombers han accedit a l'habitatge i estan acabant amb la ventilació de l'immoble per acabar de donar per tancat el succés que no ha causat danys personals.

El cos havia activat fins a 5 dotacions però finalment l'actuació no ha requerit més de tres dotacions.

