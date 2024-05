CSIF exigeix més cessaments per la mort de la cuinera de Mas d'Enric

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) torna a exigir que es depurin responsabilitats per l'assassinat de la cuinera del centre penitenciari de Mas d'Enric (El Catllar).

El sindicat assegura que la seva mort va ser «el resultat d'una sèrie d'errors i negligències que no es poden ignorar: inacció i favoritisme, manipulació de procediments, incompliment de normatives, manca de supervisió i de responsabilitat institucional», ja que el pres tenia un «historial de mala conducta recent» i va rebutjar participar en els programes de rehabilitació.

Per això, reclamen el cessament de la subdirectora i dels comandaments de la Junta de Tractament pel fet que no van consultar a «l'equip corresponent» sobre el seu risc de reincidència.

Segons el CSIF, el reclús no va acceptar ni un sol Programa Individual de Tractament en tot el temps que va estar a la presó i tampoc va pagar la responsabilitat civil de l'assassinat de la seva víctima anterior. Tot i això, expliquen que va ser assignat com a encarregat de cuina, en «un lloc de confiança i ben remunerat».

«Després d'agredir un altre intern a finals de l'octubre passat, l'home només va passar unes hores al mòdul de sancionats. Es va beneficiar d'un tracte de favor evident per part de la direcció i el cap de cuina, ja que se li va permetre tornar al seu lloc de treball gairebé immediatament», denuncien des del sindicat en un comunicat.

Tal com va avançar el diari Ara i van confirmar fonts del Departament de Justícia a l'ACN, els tècnics no van tornar a avaluar el risc de reincidència amb el test RisCanvi després que el reclús donés un cop de puny a un altre intern l'octubre de 2023, un fet que no es va considerar que fos un incident «crític». «El seu risc de violència mai no va ser reavaluat adequadament després d'incidents crítics», subratllen des de CSIF.

Segons el sindicat, els equips de tractament havien manifestat el seu desacord amb el fet que interns com l'autor del crim ocupessin llocs de confiança. Malgrat això, la subdirectora de Tractament i altres membres de la Junta de Tractament «no van actuar en conseqüència». «La Junta de Tractament va prendre decisions sense consultar l'equip corresponent, que són els que el tracten diàriament i el coneixen, i es va permetre que mantingués el seu lloc de treball sense els informes necessaris ni patir-ne les conseqüències pels seus actes violents», indiquen.

Per la qual cosa, afirmen que es van incomplir les normatives que exigeixen «l'extinció de la relació laboral per mala conducta i indisciplina greu». Alhora, CSIF també responsabilitza el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) de «prioritzar el seu rendiment econòmic per sobre de la finalitat per a la qual va ser creat, la reinserció, i es permet malcriar interns».

Depurar responsabilitats

El CSIF considera que la mort de la cuinera de Mas d'Enric en mans d'un reclús «va ser facilitat» per la manca d'aplicació de les normatives penitenciàries, la «permissivitat» davant de conductes violentes i la «mala gestió» dels responsables del centre penitenciari. A més, reiteren que la resposta institucional ha estat «insuficient». Per això, afirmen que cal que s'assumeixin responsabilitats per la «cadena d'errors».

«Els cessaments no es poden limitar a l'exdirector de Mas d'Enric, que ha estat utilitzat com una mena de tallafocs. L'assumpció de responsabilitats també ha de recaure sobre la resta de responsables del centre: la subdirectora de tractament i la resta dels comandaments que van voler perdonar el pres, condemnant així a la Núria. Per dignitat, responsabilitat professional i política, no poden romandre al capdavant d'un centre on ha passat el fet més greu mai esdevingut en la història penitenciària», tanquen.

