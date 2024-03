La presó de Mas d’Enric canvia de director després de l'assassinat de la cuinera

El Centre Penitenciari Mas d’Enric tindrà un nou director en els propers dies, després que l'actual responsable, Paco Romero, hagi posat a disposició el seu càrrec. Segons expliquen en un comunicat, es tracta d’una decisió meditada i que ha comptat amb l’acompanyament de la direcció de la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima (SMPRAV).

La decisió s’ha pres de forma consensuada entre el director i la SMPRAV, que convenen que cal ara encarar una nova etapa al centre després de la crisi viscuda en els darrers dies arran de la mort de la cuinera del centre a mans d'un intern. Tot i això, remarquen que la petició de relleu la va sol·licitar «fa mesos», i per tant, no ve motivada per l'assassinat que es va produir fa poques setmanes. Romero assumirà a partir d’ara noves responsabilitats directives. Els propers dies es farà oficial el nomenament del nou director o directora d’aquest centre.

Paco Romero ha estat al capdavant del centre penitenciari de Tarragona des de l’abril del 2005 i va inaugurar Mas d’Enric. Destaca la seva àmplia trajectòria al sistema penitenciari català en una carrera que va començar el desembre del 1988 com a funcionari. Des del 1997, ocupa responsabilitats directives (administrador de Ponent, subdirector de règim Ponent i Tarragona). Va dirigir la presó antiga de Tarragona des del 2005 al 2015 i després ja va enllaçar amb l’etapa directiva a Mas d’Enric.

Crisi a les presons

El passat 13 de març per la tarda, un intern de la presó del Catllar va matar a Núria, que era treballadora del Centre d’Iniciatives per la Reinserció (CIRE) a la cuina del centre. El pres després de l'assassinat es va suïcidar. Tots dos cossos van ser trobats a la càmera frigorífica de la cuina. En el moment dels fets, no hi havia cap vigilant a la sala ni més presos a l'estança. L'intern estava condemnat per assassinar una prostituta a ganivetades a Valls el 2016.

Arran de l'assassinat, la resta de treballadors de Mas d'Enric i de la resta de centres penitenciaris de Catalunya va iniciar diverses protestes a les presons per reclamar més seguretat. A més, també van exigir la dimissió de la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, i el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó. Les protestes van comportar que en moltes presons els interns es quedessin tancats a les seves cel·les, ja que el personal dels centres penitenciaris era mínim.

Noves mesures

La setmana passada, la consellera va comparèixer a la Diputació Permanent del Parlament per donar explicacions sobre l'assassinat a Mas d'Enric. En aquesta, Ubasart va explicar que el pres havia tingut una evolució «favorable» i res feia preveure que tingués una reacció com aquella. No obstant, a l’octubre passat va ser sancionat per donar un cop de puny a un altre intern i anteriorment no havia volgut participar en intervencions psicosocials perquè no tenia incentius per progressar de grau, ja que no tenia xarxa familiar o social fora de la presó.

Per millorar la seguretat a les cuines, Ubasart va explicar que s’augmentarà el personal funcionari de vigilància, que es reforçarà el personal de cuina perquè mai es quedi un treballador sol i que es reforçaran els sistemes d’emergència, facilitant dispositius de comunicació i polsadors d’alerta.

En concret, es reforça la vigilància en els tallers i cuines del CIRE, es dotarà de dispositius de comunicació i emergència (walkies i/o polsadors d’emergència) a tot el personal i es reforçarà també el personal al servei de cuina. També es revisaran els llocs de feina, avaluant necessitats i mancances en matèria de seguretat i es farà formació en protocols de seguretat als centres penitenciaris al personal CIRE.

A més, el Departament està treballant en mesures que suposen un salt qualitatiu del sistema en matèria de seguretat. Entre elles la consolidació dels 111 nous professionals especialitzats en prevenció i gestió de conflictes als centres penitenciaris, experts a l’hora d’intervenir en casos especialment conflictius i violents. Aquests efectius s’han incorporat aquest mes de març amb un programa temporal amb un cost de 20M euros i es proposa un compromís d’estructuració de la mesura.

S'augmentarà substancialment la plantilla per reforçar la presència de treballadors i treballadores als centres, condició imprescindible per a l’increment de la seguretat. Es desplegarà l’Acord de Govern que amplia la plantilla a 407 nous efectius penitenciari.

Es crearan unitats d’intervenció especialitzades per als internes i internes més disruptius i amb problemes d’adaptació als mòduls ordinaris de vida. Es contempla la incorporació de 185 efectius per crear Unitats d’intervenció Compensatòria a tots els centres de Catalunya: Puig de les Bases, Dones-Brians 1, CP Joves i Brians 2, en una primera fase; i a la resta de centres penitenciaris del país, en una segona fase.

Es prioritzarà la consecució de la jubilació anticipada en les negociacions entre els governs català i espanyol amb l’objectiu de rejovenir la plantilla.

Es crearà un cos propi del col·lectiu de professionals penitenciaris que faciliti una major gestió de les especificitats pròpies de les tasques a desenvolupar.

També es crearà una escola d’execució penal que serveixi per millorar la formació i capacitació del col·lectiu i que dignifiqui la professió.

A banda, es modificarà la circular que regula l’assignació dels llocs de feina dels interns i internes als centres penitenciaris en el sentit de valorar si el recorregut del candidat s’ajusta al risc potencial del lloc de feina de destinació.