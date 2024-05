L'Escola de Música de Vila-seca i el Cor Sant Esteve celebren els seus 50 anys

Ahir dissabte 25 de maig a les 20.00 h l’Auditori Josep Carreras va acollir l’acte institucional de celebració dels 50 anys de l’Escola Municipal de Música de Vila-seca i del Cor Sant Esteve.

L’any 1974 arrencaven els ensenyaments de música a Vila-seca, esperonats per l’Ajuntament de Vila-seca i per l’empenta del cant coral que havia reprès l’activitat al municipi de la mà de la Coral Nova Unió.

Des d’aleshores ençà, Vila-seca ha estat «estretament vinculada amb la música», creant equipaments com ara el Conservatori de Música i l’Auditori Josep Carreras, el qual compta amb una llarga trajectòria en la programació de música en directe al territori i, recentment també acull programació musical el Celler de Vila-seca.

Per la seva banda, el Cor Sant Esteve va «destacar enormement en el panorama musical i pedagògic des dels seus inicis», guanyant premis i reconeixements arreu d’Espanya i d’Europa. També va fer algunes gires internacionals per Centre Amèrica.

L'acte va aplegar unes 80 cantaires antigues i actuals del Cor Sant Esteve, que van tornar a «reviure l’energia del cant coral»i «l’empremta que va deixar a cadascuna de les integrants». L'acte també va reconéixer la «llavor que va deixar aquella primera escola de música» i que, l’any 1979, va ser reconeguda també com a Conservatori professional.

L’esdeveniment també va comptar amb la presència d’antics alcaldes, antics regidors i regidores, diversos membres de la Corporació municipal i professorat del centre.

Et pot interessar: