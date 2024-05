Junqueras carrega contra Junts i PSC: «no prioritzen l'àmbit industrial al Camp de Tarragona»

ERC acusa Junts de vendre «fum i mentides» i nega que pugui «defensar la causa catalana» a la UE perquè està «sol i aïllat». En un acte de campanya aquest diumenge a Torredembarra, la número 3 de la llista d'ERC per a les eleccions europees del 9 de juny, Helle Kettner, ha qüestionat la influència de Junts a Brussel·les «quan no ha defensat cap informe al Parlament Europeu» i està al grup dels no inscrits.

«Venen fum i mentides. Ara torno, ara no torno...», ha dit en referència al líder de Junts Carles Puigdemont. El president d'ERC, Oriol Junqueras, també ha carregat contra Junts i el PSC fer «pinça» i ha criticat les «traves» d' «altres partits» al traspàs de Rodalies.

«(Junts i el PSC) també es posen d'acord en defensar models econòmics que no prioritzen l'àmbit industrial al Camp de Tarragona», ha afirmat el republicà des de Torredembarra.

En aquest sentit, Junqueras ha aprofitat per reivindicar la feina del Govern de Pere Aragonès assegurant que ha fet «la inversió industrial més gran al Camp de Tarragona». «Són les feines amb més seguretat, continuïtat i millors sous», ha destacat.

Aliança a Brussel·les

Per contraposar-se a la candidatura de Junts, que ara mateix no forma part de cap grup polític europeu a l'Eurocambra, Kettner ha ressaltat que ERC forma part de l'Aliança Lliure Europea, que està dins del grup dels Verds a la cambra.

Així, ha assegurat que són la «millor eina per defensar la causa catalana» a Brussel·les perquè formen part d'un «grup decisiu» al Parlament Europeu.

Et pot interessar: