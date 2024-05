Cañas creu que la manifestació contra l'amnistia és «una forma d'ocultar» que el PP no té «res a dir» sobre Europa

El cap de llista de Ciutadans (Cs) al 9-J, Jordi Cañas, creu que la manifestació contra l'amnistia en plena campanya de les eleccions europees és «una forma d'ocultar» que el PP no té «res a dir» sobre Europa.

Des de Saragossa, Cañas ha reiterat que «no són unes eleccions on es tria entre Sánchez i Feijóo». En aquest sentit, ha carregat contra Feijóo per vendre el 9-J com «l'avantsala» d'unes generals i contra Sánchez per vendre's com el «fre» d'una extrema dreta «fantasmagòrica».

«Això no va d'ells dos, va de tots vostès», ha reiterat. També ha repartit contra Vox i ha ironitzat sobre el seu lema de campanya: «Sí, els sentirem, però veure'ls treballar, poc».

De fet, Cañas ha dit que en alguna ocasió han sentit la formació d'Abascal intervenir en alguna comissió parlamentària «des d'un bar de carretera, amb whiskys darrere». «Però treballar, proposar?», ha demanat de forma retòrica.

Durant la seva intervenció a Saragossa aquest diumenge, Cañas ha tret pit que Cs és «l'únic partit que ha decidit fer una campanya europea» i ha retret que els líders del PSOE i el PP «mai parlen d'Europa».

«Jo ja entenc que Feijóo vol ser president del govern i Sánchez vol continuar sent-ho, però espero que els ciutadans entenguin que [el 9-J] no s'hi juguen això», ha dit. «Ens hi juguem el futur de Saragossa, Aragó, Espanya i Europa», ha conclòs.

Potenciar la defensa

Cañas ha defensat que Saragossa és «un exemple de dignitat de gent que volia la pau, però estimava el seu país». Agafant-se a aquest fil, ha reivindicat la necessitat d'una Europa que «protegeixi» davant de les «amenaces reals d'aquells que volen destruir les democràcies». «Els que van amb el lliri a la mà són un cavall de Troia i ara s'omplen la boca amb el genocidi», ha dit.

Segons el candidat de la formació taronja, les forces armades són «garantia de la llibertat i la democràcia», un «instrument de pau». Amb aquest pretext, ha defensat aprofitar «el context» per potenciar la indústria de defensa.

