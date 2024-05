Vila-seca compta amb una nova estació meteorològica municipal, ubicada a l’edifici del Conservatori de Música. Aquesta estació registra els principals paràmetres meteorològics i envia les dades en remot a les plataformes en línia Weathercloud i Sentilo, permetent la seva consulta per part de l'Ajuntament i de la ciutadania en general.

La nova estació, resultat de la col·laboració entre Darrera i Nexus Geographics, s'alimenta amb energia solar per a un funcionament totalment autònom basat en energies renovables i està equipada amb sensors per mesurar la velocitat i la direcció del vent, la temperatura, la humitat, la precipitació, la pressió atmosfèrica i la radiació solar. A més, calcula diferents paràmetres derivats com són el punt de rosada, la temperatura de sensació, l'índex de calor, les hores de sol i l'evapotranspiració.

Gràcies al sistema de comunicació EnviroMonitor 4G equipat per l'estació, les dades es comparteixen en temps real a la xarxa meteorològica mundial Weathercloud, on qualsevol persona els pot consultar des d'un ordinador, tauleta o smartphone. Aquestes dades poden visualitzar-se també des de la web municipal.

Addicionalment, les dades s'envien a la plataforma per a smart cities Sentilo. La inclusió de Sentilo amplia encara més les possibilitats d'ús de les dades meteorològiques, permetent-ne la integració en sistemes de gestió urbana i facilitant la presa de decisions informades per part de les autoritats locals.

