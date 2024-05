El I Festival Gastronòmic de Torredembarra serveix 5.000 tapes en quatre hores

El I Festival Gastronòmic de Torredembarra que va tenir lloc aquest dissabte 18 de maig ha servit gairebé 5.000 tapes. Els 17 establiments de restauració participants van exhaurir els seus plats en poc més de quatre hores.

Amb aquestes dades i el gran ambient de públic que es va viure a la zona de les carpes instal·lades al passeig Rafael Campalans, la regidora de Turisme, Jovita Baltasar, parla d’èxit de participació.

Per aquest motiu, l’Ajuntament espera repetir l’experiència, ampliant el nombre de restauradors participants i oferint activitats complementàries per dinamitzar aquesta activitat, que té com a objectiu donar a conèixer la gran varietat gastronòmica de Torredembarra.

De fet, en aquesta ocasió ja es va comptar amb la música del grup de rumba Tomaydaka i Lola Van, la primera DJ Truck que va fer ballar als assistents fins ben entrada l'1 de la matinada. També es va comptar amb racons infantils, de 18 a 21 h, als jardins de la Casona, amb la participació de més de 120 infants i les seves famílies.

Els establiments participants van ser: Peixateria El Far, Bar L'Estació, Restaurant Las Palmeras, Pastisseria Cal Jan, cafeteria Sal i Sucre, Restaurant Cal Silver, Pepito Bravo, La Ona Livorno, 4Vins gastrobar, Gelateria Iceberg, Pizzeria L'All Negre, Bella Terra i la terracita de Bella Terra, Restaurant Òxid, Gelateria Las Palmeras, Restaurant 4 Latas, Restaurant 4 Makis, Boga d’Or 2.0 by Restaurant Cal Pastoret i Bodega Bon Vi.

