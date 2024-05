Altafulla celebrarà aquesta cap de setmana la 9a edició del Pleamar Vintage Market

Aquest cap de setmana tindrà lloc la novena edició del Pleamar Vintage Market d'Altafulla, el qual es va haver d’ajornar per Setmana Santa per la previsió de mal temps.

Com en les darrers edicions, una setantena de parades d’articles de segona mà i Vintage, actuacions musicals, zona destinada als infants, espai de restauració i barres de beguda es concentraran al Parc de Voramar transformant-lo en un entorn idíl·lic a primera línia de mar on la cultura i l’oci van de bracet.

Los Fresones Rebeldes encapçalen el cartell musical d’enguany amb una actuació que tindrà lloc dissabte 18, a les 18:30h. Aquest és l’únic concert de pagament, ja que la resta d’actuacions musicals són d’entrada lliure. L’entrada anticipada té un preu de 8 euros (entradium.com), i de 10 euros a la taquilla el dia del concert.

Enguany, l’organització ha ampliat les franges horàries del Pleamar Chill amb més sessions de discjòqueis. Això sumat als objectes Vintage, el món retro i de segona mà, les foodtrucks i tot un seguit d’activitats i iniciatives més que esperades per la gent nostàlgica, fa que el Pleamar Vintage Market esdevingui el primer mercat d’aquestes característiques de la Costa Daurada.

El mercat pròpiament dit s’estendrà des del tram del passeig de Botigues de Mar, a l’altura de la plaça Consolat de Mar, fins al Parc de Voramar. Per l’escenari del Pleamar passaran el mític Miqui Puig, Ian Kay, Los Malinches i La Dona del Sac. Aquesta darrera és l’aposta musical d’enguany de l’organització per al públic infantil i familiar.

Quant a les sessions amb discjòqueis, alguns de coneguts pel públic, i d’altres que no deixaran ningú indiferent, com Música Moderna DJ’s, Marco Ecléctico DJ, DaBeat, Alter Edgar, Oscar Guayabero, The Reggae, Sr. Oro, Dj. Espar o Vinilos Implicados.

L’organització preveu que d’entre 6.000 i 7.000 persones passin pel Pleamar Vintage Market durant els dos dies que s’allarga la mostra.

