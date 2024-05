Així són les noves cases de PortAventura Dreams Village per a famílies afectades per càncer infantil

La Fundació PortAventura World ha presentat aquest dimecres, les quatre noves cases que s'incorporaran al projecte PortAventura Dreams Village, que ofereix una estada gratuïta d'una setmana a famílies amb nens amb malalties greus. La incorporació d'aquests nous habitatges, permetran a la Fundació atendre a 300 famílies de tota Espanya.

Les cases compten amb un menjador, cuina, lavabo, una habitació de matrimoni i dues habitacions amb dos llits individuals cadascuna. Totes elles donen a una gran zona de jardins.

El village, un espai de 8.850 m2, compta amb deu habitatges de 135 m2, espai de jocs, camp de futbol i jardins que envolten tot l´entorn, així com un restaurant on s´ofereix servei de menjars a les famílies allotjades i una sala polivalent on els voluntaris de la Fundació PortAventura organitzaran el calendari d'activitats i tallers per a totes les famílies.

El projecte se centra en menors d'entre 4 i 17 anys que pateixin (o hagin patit) malalties greus, recollides en el llistat que elabora el Ministeri de Sanitat. L'elecció de les famílies es realitza a través d'un comitè conformat per metges, assistents socials i altres experts de l'àmbit de la salut.

Les famílies gaudiran d'una estada de sis dies totalment gratuïta. El paquet, a més d'allotjaments a les viles, inclou l'accés als tres parcs de PortAventura World i les activitats exclusives dins el village.

