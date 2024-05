December Quintet, Sara Aldana i Carla Collado estrenen la vintena edició de la FiM a Vila-seca

La FiM, la Fira de Música Emergent i Familiar de Vila-seca, ha encetat aquest dijous la seva 20a edició amb les actuacions de December Quintet, Sara Aldana i Carla Collado. El certament s'allargarà fins diumenge amb una vintena de propostes musicals «arriscades i diverses», segons ha detallat el director artístic Martí Marfà.

Marfà ha defensat que la fira «està arribant en un moment de consolidació» i això els permet oferir una programació «més desconeguda» que, alhora, permeti als professionals saber quin és el panorama musical emergent. Paral·lelament, la fira també comptarà amb setze propostes familiars «de qualitat i singulars». El dissabte s'homenatjarà els impulsors de la FiM en un acte de commemoració dels vint anys.

Parcours, Carmen y María, La Curiosa, Belén Natalí, Apel·les Carod, Lidiuska, Filippin Yess i Alba Armengou són la resta d'artistes que actuaran al llarg d'aquesta primera jornada de la FiM. Fins diumenge, s'hi sumaran altres grups emergents «desconeguts i per descobrir» com la cantautora Elena García o Andreu Peral, així com altres que «ja comencen a sonar i que se'ls augura una trajectòria de futur interessant» com Eloi Duran, LLUM o Mama Dousha.

Tot i això, Marfà ha reconegut que enguany és una de les edicions en què s'ofereixen una programació més «arriscada», ja que «la majoria d'actuacions són estrenes o novetats». Una aposta cap aquests grups emergents que s'ha pogut fer gràcies al moment de consolidació pel qual passa la fira. Contràriament, la secció familiar -formada per 16 propostes i 32 actuacions- compta tant amb grups emergents com amb companyies històriques. Ara bé, segons Marfà, el que sí que es busca és que les actuacions «tinguin molta qualitat, siguin innovadores i aportin alguna singularitat a l'escena».

Una fira professional

Tot i això, Marfà ha defensat que la FiM «no és un festival» i que, per tant, està adreçat principalment al públic professional. «Està pensat perquè els programadors puguin venir i puguin veure moltes propostes en poc temps», ha afirmat.

En aquesta línia, la FiM també ha organitzat diversos tallers i espais de trobada. Entre elles, destaca la Jornada Catalan Arts per a Professionals Emergents que tindrà lloc el 17 de maig. A més, enguany com a novetat, també s'ha organitzat, conjuntament amb la Fundació SGAE, una jornada específica adreçada a músics i autors musicals emergents, que tindrà lloc el 18 de maig, en el marc del projecte SOC AUTOR, i on també hi participa la xarxa de Cases de la Música.

Acte d'homenatge pels 20 anys

En el marc de la vintena edició, dissabte a la tarda s'ha organitzat un acte de commemoració, on s'homenatjaran els impulsors de la FiM. En aquest sentit, Marfà ha celebrat que «si la fira es va iniciar i s'ha mantingut és, en bona part, gràcies a la valentia, la inventiva i la tossuderia de gent de Vila-seca que van creure que el municipi podia jugar un paper en l'escena musical catalana».

Unes 40 propostes musicals

En conjunt, la FiM oferirà 39 propostes musicals -55 actuacions- que tindran lloc en vuit escenaris diferents: el Castell de Vila-seca, el Celler de Vila-seca, el Parc de la Formiga, l'Auditori Josep Carreras, l'Auditori Alcalde Josep Malapeira, el magatzem i trencadora d'avellanes 'Cal Parera' i la Plaça de Voltes. Per aquests escenaris hi passaran més de 150 artistes, dels quals un 65% seran propostes liderades o formades per dones.

La secció emergent està formada per Alba Armengou, Andreu Peral, Apel·les Carod, Belén Natalí, Carla Collado, Carmen y Maria, Dianka, Elena García, Eloi Duran, Filipin Yess, Kuu, La Niña Paracaídas, Les Testarudes, LLUM, Mama Dousha, Sandra Monfort, Sara Aldana i VITTARA.

D'altra banda, les propostes familiars aniran a càrrec de 2princesesbarbudes, Alba Careta i Henrio, David Font Forcada, December Quintet, Kune Teatre, La Curiosa, La Ludwig Band, La Menuda Produccions, Landry, Parcours, Pentina el Gat, Pep Farrés i Guillem Martí, Ramon Prats, Sound de Secà, The Penguins- Reggae Per Xics i Txalap.art.

