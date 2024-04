Desarticulen un grup criminal especialitzat en el cultiu de marihuana a les Terres de l’Ebre

Els Mossos d’Esquadra de la DIC de Terres de l’Ebre van detenir dimecres passat una dona de 43 anys i deu homes d’edats compreses entre els 21 i els 42 anys, com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal.

La investigació es remunta al passat mes de desembre de 2023 i va començar arran d’una investigació relacionada amb un robatori amb força al Baix Ebre. En el marc d’aquella investigació, els mossos van fer una entrada i perquisició en un domicili situat al Perelló i hi van localitzar i intervenir 3 kg de cabdells de marihuana.

Gràcies a aquella troballa, agents de la DIC de Terres de l’Ebre van iniciar una investigació per temes de salut pública centrada en un grup de persones que s’estarien dedicant al cultiu i tràfic de drogues, principalment marihuana.

Durant els mesos que ha durat la investigació, els mossos van poder contrastar que el grup criminal investigat utilitzava diversos immobles situats principalment a municipis de les Terres de l’Ebre i viatjaven sovint fins al Tarragonès on alguns membres del grup, entre ells els seus líders, hi residien.

També en fase d’investigació els mossos van poder ubicar fins a tres immobles a l’Ametlla de Mar, Camarles i Deltebre on el grup havia posat en marxa plantacions interiors de marihuana. Es tractava d’infraestructures altament professionalitzades per aconseguir el màxim de collites any i connectades fraudulentament a la xarxa elèctrica.

De la investigació es desprèn el canvi de tendència en el cultiu de marihuana a la zona. Si bé anys abans utilitzaven naus industrials o agrícoles per instal·lar grans plantacions, aquest grup criminal buscava immobles de lloguer on instal·lar plantacions de marihuana més petites, però en més ubicacions de manera que si una és desmantellada pateixen menys pèrdues econòmiques perquè continuen amb la producció de la resta.

Els investigadors van poder identificar els integrants del grup criminal i determinar el rol que ocupaven dins de l’entramat criminal. Així, hi havia a l’escalafó més alt els encarregats del finançament de les plantacions que també supervisaven el seu funcionament. Per sota, tenien persones dedicades a la logística, membres que s’encarregaven del transport, dels contractes de lloguer i la posada en marxa de les plantacions i, en el darrer nivell, les persones que feien de jardiners.

A partir de la identificació dels integrants i la ubicació dels immobles on havien instal·lat plantacions, els mossos amb autoritat judicial van establir un dispositiu policial per desarticular el grup criminal que van portar a terme el passat dimecres, 24 d’abril, amb el suport d’equips de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO).

El dispositiu va consistir en 7 entrades i escorcoll simultanis, 3 a Salou i la resta a l’Ametlla de Mar, Deltebre, Camarles i el Perelló. Els de Salou eren els domicilis de diversos integrants del grup mentre que a les Terres de l’Ebre van fer entrades en domicilis i també en tres immobles on hi havia plantacions interiors de marihuana.

El resultat va ser la detenció dels 11 integrants del grup criminal i la intervenció de 3000 plantes de marihuana, 17 kg de cabdells i gran quantitat de material per al cultiu.

Els immobles escorcollats i utilitzats per aquest grup criminal presentaven danys notables. Les obres de condicionament i adaptació necessàries per al cultiu interior d'aquesta droga van provocar destrosses molt rellevants.

Els detinguts van passar a disposició divendres passat davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Tortosa.

