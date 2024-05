Albiach diu «prou» a tractar la demarcació de Tarragona com a «pati del darrere» del país

La candidata de Comuns Sumar a presidenta de la Generalitat, Jéssica Albiach, ha dit «prou» a tractar la demarcació de Tarragona com a «pati del darrere» de Catalunya. «Per què les comarques gironines són unes privilegiades i en canvi volen tractar Tarragona com si fos el pati del darrere?», ha criticat en declaracions als mitjans aquest dijous.

Albiach ha assenyalat que la província de Tarragona és un «territori amb risc químic», ubicació de centrals nuclears i on s'hi vol aixecar «el casino més gran d'Europa» –en referència al projecte de Hard Rock– i ha demanat treballar per «una Catalunya cohesionada i equilibrada».

Davant d'això, ha apostat per la «reindustrialització» del territori i «tota la inversió pública que es pugui fer» en contraposició a un model turístic que comporta precarietat i inseguretat, ha advertit. També ha lamentat que sobrevoli la proposta de transvasar aigua de l'Ebre cap a les conques internes de Catalunya per la situació de sequera i ha recordat que els comuns duen al programa una llei per prohibir-ho.

Ho ha dit des de Vila-seca acompanyada del número dos de la llista de Comuns Sumar a la circumscripció, Mario Téllez, que ha posat en dubte el «concepte de turisme familiar» de Junts. Després que el número tres de la candidatura que lidera l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Rull, digués que el Hard Rock duria turisme familiar, Téllez ha assegurat que ell mai duria els seus fills a jugar «amb les màquines escurabutxaques i les llumetes».

«Votar el PSC és arriscar-se»

Albiach ha aprofitat la seva intervenció per insistir a demanar el vot «a tota la gent progressista» perquè «PSC i ERC volen pactar amb Junts». Ha reivindicat els comuns com a únic vot de progrés que no pactarà amb la dreta i ha advertit els votants que «votar Salvador Illa, votar el PSC, és arriscar-se a un pacte amb Junts que ens portarà més desigualtat».

