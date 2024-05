Enxampen un lladre que havia sostret menjar i garrafes d’oli d'un restaurant a Torredembarra

La Policia Local de Torredembarra juntament amb els Mossos d’Esquadra han efectuat aquest cap de setmana tres detencions: dues per robatori amb força en establiments comercials i una altra, fruit de l’ocupació d’un habitatge.

La primera detenció es va produir al voltant de dos quarts de tres de la matinada del diumenge 5 de maig, al carrer del Camp de la Bota. El detingut és un veí d’Almeria que intentava ocupar un habitatge i es va activar l’alarma alertant els cossos policials. Se’l considera presumpte autor dels delictes d’usurpació i atemptat, resistència i desobediència a agents de l’autoritat.

Unes hores més tard, prop de les cinc de la matinada de diumenge, es va detenir un veí de la Pobla de Montornès com a presumpte autor d’un robatori amb força en un restaurant de l’avinguda Montserrat. Agents de la policia el van detenir al carrer Menta després de sortir del restaurant amb una bicicleta, una motxilla i una bossa de grans dimensions amb productes de menjar i garrafes d’oli.

El mateix 5 de maig, al voltant de dos quarts de sis de la tarda, es va detenir un altre individu com a presumpte autor d’un robatori amb força en un establiment de rentat de gossos del carrer de Lleida. El robatori s’havia produït la tarda del dia anterior i l’autor havia estat enregistrat per les càmeres de seguretat.

Altres detencions

Aquestes detencions se sumen a les de dies anteriors. Així, el 29 d’abril es va detenir el presumpte autor d’un robatori amb força que havia tingut lloc dos dies abans en un establiment d'informàtica ubicat al carrer de la Fàbrica.

El 27 d’abril també es va detenir un individu sobre el qual hi havia una ordre de detenció del Jutjat Penal 3 de Tarragona per un presumpte delicte de robatori amb violència i/o intimidació; i un altre per negar-se a realitzar les proves d'alcoholèmia en un control i atemptat a agents de l'autoritat.

